Хинштейн ответил на извинения нарисовавшего граффити в Судже блогера

Хинштейн отметил, что 3 тыс. руб. «не приведут к обнищанию этого субъекта, но здесь вопрос не только, и не столько в санкциях, сколько в неотвратимости наказания по двум другим составам, которые не относятся к нашим полномочиям». Врио губернатора региона попросил направить материалы в региональные управления МВД и прокуратуру.