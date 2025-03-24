Соцзащита и содействие трудоустройству: Минэкономики о результатах госпрограмм

«За четыре года расходы на социальную поддержку составили порядка Br3,9 млрд. Это в первую очередь ежемесячные и единовременные выплаты уязвимым категориям граждан на покупку продуктов, лекарств, одежды, обуви, школьных принадлежностей и так далее. Активную роль в поддержке тех, кто физически не в силах о себе позаботиться, сыграли территориальные центры социального обслуживания. Государство продолжало инвестировать и в эффективную занятость. Содействие в трудоустройстве получили около 500 тыс. человек», — отметил Андрей Картун.