Соцзащита и содействие трудоустройству: Минэкономики о результатах госпрограмм

На мероприятии рассматривались результаты реализации в 2021—2024 годах госпрограмм «Социальная защита» и «Рынок труда и содействие занятости». В фокусе внимания — выполнение социальных обязательств перед населением. Комиссия констатировала, что в рамках обеих госпрограмм по всем направлениям наблюдаются позитивные тренды.
«За четыре года расходы на социальную поддержку составили порядка Br3,9 млрд. Это в первую очередь ежемесячные и единовременные выплаты уязвимым категориям граждан на покупку продуктов, лекарств, одежды, обуви, школьных принадлежностей и так далее. Активную роль в поддержке тех, кто физически не в силах о себе позаботиться, сыграли территориальные центры социального обслуживания. Государство продолжало инвестировать и в эффективную занятость. Содействие в трудоустройстве получили около 500 тыс. человек», — отметил Андрей Картун.
Также комиссия одобрила корректировки госпрограмм «Земельно-имущественные отношения, геодезическая и картографическая деятельность», «Строительство жилья» и «Аграрный бизнес», предусматривающие напряженные, более высокие, значения целевых показателей на 2025-й, а также реализацию дополнительных мероприятий и проектов.