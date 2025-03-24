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Учительница математики победила на выборах главы поселения под Волгоградом

В Волгоградской области подводят итоги прошедших 23 марта выборов в двух муниципалитетах. Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на данные облизбиркома, в регионе прошли досрочные выборы главы Верхневодянского сельского поселения Старополтавского района, в которых приняли участие три кандидата — самовыдвиженец, представители «ЕР» и «Справедливой России».

Еще одному самовыдвиженцу Нурлану Умертаеву было отказано в регистрации из-за недостаточного количества достоверных подписей избирателей. По предварительным данным, больше всего голосов набрала Асылканым Уразгалиева от партии «Единая Россия». Она являлась сельским депутатом и работала учителем математики и информатики.

Также в Котельниковском районе Волгоградской области жители выбирали главу Захаровского сельского поселения. В выборах приняли участие три кандидата — от ЛДПР, «Единой России» и «Справедливой России». При этом Артему Рогачеву, 25-летнему военнослужащему-контрактнику из Воронежской области, также было отказано в регистрации по причине недостаточного количества достоверных подписей избирателей.

По итогам выборов больше всего голосов получила Ирина Ротару от «ЕР». Она являлась врио главы Захаровского сельского поселения.