МВД Литвы обеспокоено планами ужесточить санкции против россиян и белорусов

Ведомство предупреждает, что предложенные меры создадут значительную нагрузку на государственные службы и могут быть трудно реализуемыми. Ранее комитет Сейма по национальной безопасности и обороне Литвы одобрил предложение об аннулировании временного вида на жительство (ВНЖ) для граждан Беларуси и России, если они выезжали на родину более одного раза за три месяца. В МВД убеждены, что такой контроль будет сложно организовать, так как невозможно отследить пересечения границы через другие страны Евросоюза.
Ведомство также раскритиковало предложение сделать одинаковыми ограничения для россиян и белорусов при обращении за выдачей ВНЖ. В настоящий момент Литва приостановила прием таких заявлений от граждан России, за исключением обладателей шенгенских виз и тех, у кого уже есть литовский ВНЖ. Теперь правительство намерено распространить данную меру и на граждан Беларуси.
МВД Литвы считает, что такой шаг фактически лишит белорусов возможности получить новый вид на жительство, что противоречит европейскому законодательству. Так, ЕС требует сохранять право на воссоединение семей, а также не ограничивать переезд высококвалифицированных специалистов.
К настоящему моменту Сейм Литвы уже продлил национальные санкции против граждан Беларуси и России до 2026 года. Введение новых ограничений пока остается на стадии обсуждения.