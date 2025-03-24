МВД Литвы обеспокоено планами ужесточить санкции против россиян и белорусов

Ведомство предупреждает, что предложенные меры создадут значительную нагрузку на государственные службы и могут быть трудно реализуемыми. Ранее комитет Сейма по национальной безопасности и обороне Литвы одобрил предложение об аннулировании временного вида на жительство (ВНЖ) для граждан Беларуси и России, если они выезжали на родину более одного раза за три месяца. В МВД убеждены, что такой контроль будет сложно организовать, так как невозможно отследить пересечения границы через другие страны Евросоюза.