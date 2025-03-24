МИД КНР опроверг сообщения об участии в миротворческих силах на Украине

22 марта немецкое издание Welt сообщило со ссылкой на дипломатов ЕС, что представители КНР обратились к властям ЕС с запросом обсудить участие Китая в миротворческой миссии, которую после достижения соглашения о прекращении огня могут отправить на Украину для контроля за соблюдением договоренностей.