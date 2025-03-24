Союзники США задумались о ядерном оружии из-за сближения Трампа с Россией

Разворот США к России при Дональде Трампе и его «пренебрежение» к НАТО побудили союзников Вашингтона в Европе и Азии задуматься о том, чтобы выйти из-под защиты американского ядерного зонтика и получить собственное оружие, пишет Financial Times.
Газета приводит высказывание министра обороны Великобритании в 1964—1970 годах Дэниса Хили о ядерной программе США, согласно которому, «чтобы сдержать русских, надо 5% внушительности, а чтобы успокоить европейцев — 95%». После возвращения в Белый дом Трампа уверенность европейских союзников в США ослабла как никогда, пишет издание.
В числе этих государств — Германия, Польша, Южная Корея и Япония. Ряд немецких чиновников, «потрясенных темпом развития событий» с момента вступления Трампа в должность президента, стали задаваться вопросом, следует ли Германии рассмотреть возможность получения собственного ядерного оружия, пишет газета. В феврале будущий немецкий канцлер Фридрих Мерц назвал необходимыми переговоры с Францией и Великобританией о распространении их ядерного зонтика на его страну, но в то же время отметил, что Берлин хотел бы сохранить защиту США.
В Польше тему получения собственного оружия поднял премьер Дональд Туск, но президент Анджей Дуда уверен, что Варшаве потребуются «десятилетия» на его разработку. С Дудой согласны многие аналитики и представители отрасли. «Для нас создание ядерного оружия с нуля слишком дорого, у нас не достаточно времени», — заявил Марцин Идзик, член совета директоров государственной оборонной компании PGZ. Дуда считает, что на территории страны нужно разместить американское оружие.
Южная Корея обеспокоена не только возвращением Трампа в Белый дом, но и развитием ядерной программы КНДР и «расцветом отношений» Пхеньяна с Москвой. Как заявил научный сотрудник государственного Корейского института по вопросам национального объединения Ли Сан Син, поддержка получения Сеулом собственного ядерного оружия «расширяется и укрепляется». «У Кореи есть базовая технология для создания ядерного оружия, и опыт производства очень небольшого объема плутония и урана», — заявил профессор Сеульского национального университета Су Кюн Рёль.
По словам высокопоставленного японского чиновника, вопрос обсуждает небольшая группа «наиболее воинственных политиков», но вскоре круг участников может расшириться. Япония была одной из первых стран, подписавших Договор о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО), но у Токио есть возможности для его создания: по данным на конец 2023 года, запасы плутония внутри страны составляли около 8,6 т — в теории этого достаточно для производства нескольких тысяч бомб.
Согласно договору, в пятерку ядерных держав входят постоянные члены Совета Безопасности ООН — США, Россия, Великобритания, Франция и Китай. Оружие есть также у Индии, Израиля и Пакистана, которые не подписывали соглашение, и у КНДР, единственной страны, вышедшей из ДНЯО. Аналитики опасаются, что, если договор перестанет существовать, в том числе из-за отсутствия гарантий со стороны США, число стран с ядерным арсеналом может вырасти до 15−25, что, в свою очередь, приведет к «большому риску катастрофической атомной войны».
Трамп призывает к сокращению ядерных арсеналов — он говорил о планах обсудить это с Россией и Китаем. По данным SIPRI, на Россию и США приходится около 90% всего ядерного оружия в мире.