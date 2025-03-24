Союзники США задумались о ядерном оружии из-за сближения Трампа с Россией

Согласно договору, в пятерку ядерных держав входят постоянные члены Совета Безопасности ООН — США, Россия, Великобритания, Франция и Китай. Оружие есть также у Индии, Израиля и Пакистана, которые не подписывали соглашение, и у КНДР, единственной страны, вышедшей из ДНЯО. Аналитики опасаются, что, если договор перестанет существовать, в том числе из-за отсутствия гарантий со стороны США, число стран с ядерным арсеналом может вырасти до 15−25, что, в свою очередь, приведет к «большому риску катастрофической атомной войны».