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Более 1,1 тысячи человек приглашены на инаугурацию Лукашенко

Торжественная церемония принесения присяги президентом будет транслироваться в прямом эфире.

Источник: Sputnik.by

МИНСК, 24 мар — Sputnik. Свыше 1,1 тысячи приглашенных будут присутствовать на инаугурации президента Александра Лукашенко, сообщила пресс-секретарь главы государства Наталья Эйсмонт, передает БелТА.

Торжественная церемония состоится во вторник, 25 марта, и начнется в полдень.

По словам Эйсмонт, на ней в качестве приглашенных будут присутствовать более 1100 человек.

Инаугурацию покажут в прямом эфире — трансляция будет вестись на президентском сайте, а также ведущих телеканалах — «Первом информационном», «Беларусь 1», ОНТ, СТВ и МИР.

Ранее пресс-секретарь белорусского лидера сообщила, что работа над тем, как будет проходить инаугурация, уже ведется. Она отметила, что все основные элементы торжественной церемонии будут сохранены.

Известно, что в связи с инаугурацией 24 марта будут перекрытыдля движения отдельные участки проспекта Независимости и проспекта Победителей в Минске — с 11:00 до 13:30.

Седьмые по счету президентские выборы прошли в Беларуси 26 января 2025 года. Победу на них одержал Александр Лукашенко.