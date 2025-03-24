В Приднестровье обвинили Молдавию в попытке спровоцировать крах экономики

ТИРАСПОЛЬ, 24 мар — РИА Новости. Власти Молдавии до парламентских выборов намерено пытаются организовать крах экономики Приднестровья и социальной сферы, заявил РИА Новости депутат Верховного совета непризнанной Приднестровской Молдавской Республики (ПМР) Андрей Сафонов.
Ранее глава Приднестровья Вадим Красносельский заявил, что власти Молдавии потребовали в качестве условия поставки газа в Приднестровье прекратить его подачу на промышленные предприятия и поднять тарифы на него до уровня почти европейских цен. Он посчитал такие требования невыполнимыми.
Действия властей Молдавии по недопуску, а затем и по ограничению объемов поставляемого газа в ПМР логичны. Задача группировки (президента Молдавии) Майи Санду — это организация краха экономики и социальной сферы Приднестровья до парламентских выборов в самой Молдавии, которые должны пройти максимум до октября нынешнего года.
По его словам, главная тактическая задача команды Санду, которая полностью подконтрольна западным и румынским глобалистам, это добиться невыплат пенсий и заработных плат в ПМР, а это возможно при отсутствии доходов от работы экономики. «Пока властям ПМР удается осуществлять выплаты, но Кишинев недаром вновь и вновь мешает поставлять газ в нужных для Приднестровья объемах. Нужный объем — это минимум 5,7 миллиона кубометров газа в сутки, а заходит только 3 миллиона», — уточнил депутат.
По его словам, крах приднестровской экономики — это еще и отъезд из республики массы подготовленных в области техники и технологий кадров. «Без них республика критически ослабнет: в ней некому станет работать, некому станет её защищать в случае нападения на нее. А именно такая опасность растет, учитывая постоянную накачку Молдавии оружием», — отметил Сафонов.
Приднестровье, 60% жителей которого составляют русские и украинцы, добивалось выхода из состава Молдавии еще в последние годы существования СССР. Причиной тому стали опасения, что на волне националистических выступлений Молдавия присоединится к Румынии. В 1992 году, после безуспешной попытки Кишинева решить проблему силовым путем, Приднестровье стало фактически независимой от него территорией.