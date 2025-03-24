В Приднестровье обвинили Молдавию в попытке спровоцировать крах экономики

По его словам, главная тактическая задача команды Санду, которая полностью подконтрольна западным и румынским глобалистам, это добиться невыплат пенсий и заработных плат в ПМР, а это возможно при отсутствии доходов от работы экономики. «Пока властям ПМР удается осуществлять выплаты, но Кишинев недаром вновь и вновь мешает поставлять газ в нужных для Приднестровья объемах. Нужный объем — это минимум 5,7 миллиона кубометров газа в сутки, а заходит только 3 миллиона», — уточнил депутат.