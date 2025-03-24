В Кишиневе пройдет публичная дискуссия по сотрудничеству Республики Молдова с НАТО

КИШИНЕВ, 24 мар — Sputnik. Делегация Парламентской ассамблеи НАТО, в состав которой входят члены подкомитетов по трансатлантическому укреплению в области обороны и безопасности и по переходу и развитию, проведет ознакомительный визит в Республику Молдова с 24 по 25 марта, сообщили в пресс-службе законодательного форума.