В Кишиневе пройдет публичная дискуссия по сотрудничеству Республики Молдова с НАТО

КИШИНЕВ, 24 мар — Sputnik. Делегация Парламентской ассамблеи НАТО, в состав которой входят члены подкомитетов по трансатлантическому укреплению в области обороны и безопасности и по переходу и развитию, проведет ознакомительный визит в Республику Молдова с 24 по 25 марта, сообщили в пресс-службе законодательного форума.
В программе визита — публичная дискуссия по сотрудничеству Республики Молдова с НАТО, в которой примут участие представители гражданского общества и академических кругов.
Темы, рассматриваемые в ходе ознакомительного визита, также будут сосредоточены на проблемах безопасности в регионе, а также на потенциальных областях сотрудничества в целях обеспечения региональной стабильности и мира.
В парламенте делегация встретится со спикером Игорем Гросу и председателем Комиссии по национальной безопасности, обороне и общественному порядку, главой делегации парламента Республики Молдова в ПА НАТО Лилианом Карпом.
В программу ознакомительного визита также включены встречи с президентом Республики Молдова Майей Санду, министром иностранных дел, вице-премьером Михаилом Попшоем, вице-премьер-министром по реинтеграции Олегом Серебряном, министром обороны Анатолом Носатым и министром энергетики Дорином Джунгиету.
По Конституции, Республика Молдова является нейтральным государством.