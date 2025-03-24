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Премьер Гренландии выступил против визита команды Трампа на остров

Премьер-министр Гренландии Муте Эгеде выразил протест против приезда чиновников из администрации Белого дома на остров. Визиты американских делегаций запланированы в марте.

Оксана Иванова
Автор Новости Mail
Источник: AP 2024

До конца недели посетить Гренландию планируют советник президента США по национальной безопасности Майк Уолтц и министр энергетики США Крис Райт. Планы высокопоставленных представителей команды Трампа Муте Эгеде назвал усилением давления со стороны Вашингтона. Как сообщает «Интерфакс», глава правительства острова уверен, что Уолтц едет в Гренландию, чтобы напомнить жителям острова о намерениях Дональда Трампа взять его под контроль США.

«Что советник по национальной безопасности может делать в Гренландии? Единственная цель — продемонстрировать власть над нами», — цитирует слова Эгеде The New York Times.

Предварительно, в программу визита советника американского лидера войдет посещение военной базы США Питуффик на острове.

Кроме Уолтца и Райта Гренландию до конца марта посетит Уши Вэнс — супруга вице-президента США Джей Ди Вэнса. По мнению Муте Эгеде, вторая леди США также приедет в Гренландию со специальной миссией.

«Сейчас уже не то время, когда визит жены политика мог бы считаться безобидным», — сказал премьер.

Глава победившей на парламентских выборах в Гренландии партии «Демокраатит» («Демократы») Йенс Фредерик Нильсен согласен с Эгеде. Он считает, что пока на острове нет нового правительства, высокопоставленные гости не должны приезжать. Их визиты, по его мнению, свидетельствуют о «неуважении к гренландскому народу».

Выборы в гренландский парламент состоялись 11 марта, но правительство будет сформировано только по итогам коалиционных переговоров.

Ранее Трамп неоднократно заявлял о своем намерении присоединить Гренландию к США. Он говорил об аннексии острова, а также о возможном его переходе под контроль Штатов в случае волеизъявления народа.