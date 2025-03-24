Премьер Гренландии выступил против визита команды Трампа на остров

Глава победившей на парламентских выборах в Гренландии партии «Демокраатит» («Демократы») Йенс Фредерик Нильсен согласен с Эгеде. Он считает, что пока на острове нет нового правительства, высокопоставленные гости не должны приезжать. Их визиты, по его мнению, свидетельствуют о «неуважении к гренландскому народу».