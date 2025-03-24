Переговоры России и США в Саудовской Аравии в 2025 году

Еще один положительный сигнал — договоренности о новой встрече в Эр-Рияде 24 марта 2025 года. Но излишне скорых результатов, скорее всего, ждать не придется, как и быстрого перемирия и стремительного потепления в отношениях между странами. Эксперты и политологи уверены, что по вопросу урегулирования конфликта придется проделать кропотливую работу. Похожие мысли и у Пескова: «Обольщаться не стоит».