Переговоры России и США в Саудовской Аравии в 2025 году

После начала специальной военной операции дипломатические контакты между РФ и США прекратились практически полностью. Но с приходом республиканцев в Белый дом в 2025 году диалог возобновился: разбираем, что важного уже сделано по этому направлению и каких договоренностей предварительно удалось достичь.
Когда прошли последние переговоры между Россией и США
Первый официально подтвержденный обеими сторонами телефонный разговор между президентами РФ и США прошел 12 февраля 2025. По итогам беседы Владимир Путин и Дональд Трамп договорились о дальнейших контактах.
Через три дня стало известно, что переговоры между представителями стран могут состояться в Саудовской Аравии. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков пояснил журналистам, что дипломаты США и РФ обсуждают «восстановление всего комплекса российско-американских отношений».
Состав делегаций: кто представлял Россию и США.
Первая за три года встреча дипломатов состоялась 18 февраля 2025 года в Эр-Рияде. Переговоры организовали во дворце Дирия, они продлились четыре с половиной часа.
Со стороны РФ на встрече присутствовали помощник президента Юрий Ушаков и министр иностранных дел России Сергей Лавров. Также в переговорах участвовал руководитель фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев. Он отвечал за сферу экономики.
От Вашингтона в Саудовскую Аравию приехали госсекретарь Марко Рубио, советник по национальной безопасности Майк Уолтц и спецпосланник США Стив Уиткофф.
В качестве посредников на встрече присутствовали руководитель МИД Саудовской Аравии Фейсал Бен Фархан Аль Сауд и советник по национальной безопасности Мусаид бен Мухаммед аль-Айбан.
Запланированы ли новые встречи в Эр-Рияде
Вновь стороны встретились в Стамбуле 27 февраля. Делегации РФ и США обсудили беспрепятственное финансирование миссий, Москва также предложила возобновить прямое авиасообщение. Кроме того, были достигнуты договоренности о новых встречах.
Следующей этап переговоров назначили на 24 марта 2025 года, он также пройдет в Эр-Рияде. Вероятнее всего, в этот раз стороны обсудят обеспечение безопасности прохода судов в Черном море. Также возможны технические переговоры по прекращению огня на территории акватории.
Кроме того, дипломаты со стороны США собираются провести непрямые переговоры представителей России и Украины. Цель — рассмотреть условия, при соблюдении которых стороны будут готовы полностью прекратить огонь. В том числе возможно обсуждение возобновления Черноморской инициативы — зерновой сделки, приостановленной в 2023 году.
Представляют интересы РФ на новой встрече председатель комитета Совета Федерации по международным делам Григорий Карасин и советник директора ФСБ Сергей Беседа.
Позиции России и США по Украине
Разберем более подробно, чего хотят добиться стороны в результате переговоров.
Цели США в переговорах
Главная цель США в этих переговорах — добиться перемирия на Украине. По крайней мере, Дональд Трамп обещал решить вопрос с прекращением боевых действий еще в ходе предвыборной компании.
При этом республиканец не хочет идти на слишком крупные уступки. Президент США заявлял о возможности усиления санкций в отношении РФ. А чтобы подтолкнуть к переговорам уже Украину, американцы приостановили поставку вооружений и разведданных для ВСУ. После того как украинская сторона выступила за диалог, поставки возобновились.
Также не стоит забывать, что Трамп остается бизнесменом, и после завершения конфликта политик хочет получить наилучшие условия именно для своей страны. На фоне возможных договоренностей американцы, скорее всего, будут налаживать экономические связи и заключать выгодные контракты, в том числе — по поставке редкоземельных металлов.
Требования России
Главные требования РФ по вопросу урегулирования конфликта на Украине не раз озвучивали как президент Путин, так и дипломаты. Можно выделить:
- отказ Украины от вступления в НАТО;
- запрет на размещение в стране иностранных войск;
- ограничение по разработке ядерного вооружения.
Одним из условий прекращения огня в 2025 году Путин отдельно обозначил полную остановку иностранной военной помощи Украине. Также обсуждалось требование остановить мобилизацию и прекратить обучение ВСУ.
Кроме того, у российской стороны есть вопросы к легитимности Владимира Зеленского, чей президентский срок истек еще в прошлом году. Власти РФ предлагают провести на Украине новые выборы, чтобы возможные договоренности мог подписывать уже законно избранный лидер.
Итоги прошедших переговоров США и России по Украине: последние новости
Обе стороны положительно оценили итоги переговорного процесса в Эр-Рияде. Сергей Лавров высказался, что собеседники услышали друг друга, и американцы стали лучше понимать позицию РФ. Марко Рубио в свою очередь подчеркнул, что Россия готова к действиям по урегулированию конфликта.
Всего в ближайшее время стороны договорились:
- наладить работу дипломатических представительств РФ и США на прежнем уровне;
- запустить процесс урегулирования конфликта на Украине;
- установить более тесные связи между Москвой и Вашингтоном.
Кроме того, дипломаты обсудили возможности возобновления сотрудничества в сфере экономики и инвестиций, а также по важнейшим геополитическим вопросам.
Новые важные договоренности удалось достигнуть 18 марта, когда состоялся очередной телефонный разговор лидеров России и США. Президент Дональд Трамп предложил на 30 дней отказаться от ударов по энергетической инфраструктуре на территории Украины. Владимир Путин согласился с идеей и дал соответствующие приказы военным.
Также лидеры стран обсудили инициативу обеспечения безопасности судоходства в Черном море и возможность проведения товарищеского хоккейного матча.
Реакция мира на результаты переговоров в Саудовской Аравии
Расскажем, как в разных странах восприняли проведение переговоров между Россией и США.
Оценка со стороны Украины
Президент Украины Владимир Зеленский в феврале негативно высказался о перспективе переговоров, которые будут проходить без участия представителей Киева. Президент выступил за «справедливый» диалог с участием ЕС, Турции и Великобритании. Он также заявил, что Украина — «не салат и не компот, чтобы быть в меню» у Москвы.
В марте Зеленский прокомментировал ход переговоров с участием украинских политиков следующим образом: «Разговор достаточно полезный, работа делегации продолжается». Также президент Украины публично поддержал идею прекратить атаки на энергетическую инфраструктуру.
Реакция ЕС
Многие западные СМИ в своих публикациях отметили, что переговоры не только запустили перезагрузку отношений США и РФ, но и стали большим дипломатическим прорывом для последней.
В то же время представители европейских стран восприняли переговоры в Эр-Рияде в большинстве своем негативно. Западные политики настаивают на том, что любые договоренности по Украине невозможны без их участия. Более того, европейские лидеры публично объявили о готовности увеличить темпы военной помощи ВСУ.
Мнение Ближнего Востока
Саудовскую Аравию в качестве площадки для переговоров выбрали неслучайно, ведь у страны неплохие отношения как с Москвой, так и с Вашингтоном.
Встреча представителей РФ и США важна для саудитов, так как повысит влияние королевства и всего Ближнего Востока в мировой политике. Это важная политическая победа наследного принца Мухаммада бин Салмана, продемонстрировавшего способность своей страны быть ключевым посредником.
Стоит отметить, что еще в 2022 году Саудовская Аравия предпринимала многочисленные попытки по поиску путей завершения конфликта. Если в результате переговоров боевые действия удастся остановить, то в мировой политике случится прецедент — исламское государство помогло урегулировать кризис в Европе.
Позиция Китая
Инициативы РФ и Соединенных Штатов нашли поддержку и у руководства КНР. Министр иностранных дел Китая Ван И заявил, что его страна поддерживает усилия по установлению мира. Политик надеется, что стороны найдут правильное и устойчивое решение.
Кроме того, Китай готов прийти на помощь и сыграть конструктивную роль в политическом урегулировании кризиса с учетом интересов всех сторон.
Прогнозы и перспективы дальнейшего диалога между Россией и США
Сотрудничество РФ и США полезно для обеих сторон, и общение по важным вопросам продолжилось после переговоров. Например, в марте 2025 года Владимир Путин встретился со спецпосланником президента США Стивеном Уиткоффом. Сами лидеры двух ведущих мировых держав договорились поэтапно восстановить российско-американские отношения и поручить дипломатам согласовать даты будущих контактов.
Еще один положительный сигнал — договоренности о новой встрече в Эр-Рияде 24 марта 2025 года. Но излишне скорых результатов, скорее всего, ждать не придется, как и быстрого перемирия и стремительного потепления в отношениях между странами. Эксперты и политологи уверены, что по вопросу урегулирования конфликта придется проделать кропотливую работу. Похожие мысли и у Пескова: «Обольщаться не стоит».
Список источников:
1. О российско-американских консультациях в Стамбуле. Министерство Иностранных Дел РФ. 2025.
2. Комментарий помощника Президента Юрия Ушакова. Телеграм-канал «Кремль. Новости».
3. Secretary Rubio’s Meeting with Russian Foreign Minister Lavrov. Сайт Госдепартамента США. 2025.
4. Телефонный разговор с Президентом США Дональдом Трампом. Официальный сайт Президента РФ. 2025.
5. Ван И принимал участие во встрече министров иностранных дел G20. Генеральное консульство Китайской Народной Республики в г. Санкт-Петербурге. 2025.