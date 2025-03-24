В Кремле подтвердили, что Путин подарил Трампу портрет

Он обратил внимание на то, что в связи с тем, что подарок личный, в Кремле не хотели бы давать какую-то дополнительную информацию. «Если сам президент не посчитает целесообразным, сам об этом когда-то рассказать. Но пока я не хотел бы эту информацию здесь давать», — уточнил пресс-секретарь президента РФ.