В Кремле подтвердили, что Путин подарил Трампу портрет

Ранее спецпосланник президента США Стивен Уиткофф заявил, что президент РФ Владимир Путин передал американскому лидеру Дональду Трампу «прекрасный портрет» президента США от «ведущего российского художника», который был доставлен до адресата.
«Единственное, что я вам могу сказать, что это действительно, это был абсолютно личный подарок, который президент передал своему американскому коллеге», — сказал Песков, отвечая на вопрос журналистов о том, какой смысл заложен в подарок Путина Трампу.
Он обратил внимание на то, что в связи с тем, что подарок личный, в Кремле не хотели бы давать какую-то дополнительную информацию. «Если сам президент не посчитает целесообразным, сам об этом когда-то рассказать. Но пока я не хотел бы эту информацию здесь давать», — уточнил пресс-секретарь президента РФ.