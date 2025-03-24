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В Кремле рассказали о смысле черноморской инициативы РФ и США

Смысл черноморской инициативы, которую обсуждают Россия и США, заключается в обеспечении безопасности судоходства в этой акватории. Об этом 24 марта заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков на брифинге.

Источник: Reuters

Он обратил внимание, что именно черноморская инициатива и связанные с ней вопросы стоят на повестке американо-российских переговоров в Эр-Рияде. При этом пресс-секретарь президента РФ отметил, что предложение исходило от президента США Дональда Трампа, а российский коллега Владимир Путин поддержал его.

«Это в первую очередь безопасность судоходства», — сказал Песков, отвечая на вопрос о смысле такого проекта.

Помимо этого представитель Кремля напомнил, что в рамках прошлой подобной инициативы большая часть обязательств других стран перед Россией не была исполнена. Эта проблема также будет затронута на переговорах делегаций РФ и США.

Переговоры между делегациями России и США начались в столице Саудовской Аравии 24 марта. Переговорную группу от РФ на них возглавляют председатель комитета Совета Федерации по международным делам Григорий Карасин и советник главы Федеральной службы безопасности (ФСБ) Сергей Беседа.

Днем ранее помощник президента США по национальной безопасности Майкл Уолтц заявил, что Вашингтон и Москва обсудят территориальные вопросы, а также прекращение боевых действий в акватории Черного моря и возобновление по нему торговых перевозок.