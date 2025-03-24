В Кремле рассказали о смысле черноморской инициативы РФ и США

Он обратил внимание, что именно черноморская инициатива и связанные с ней вопросы стоят на повестке американо-российских переговоров в Эр-Рияде. При этом пресс-секретарь президента РФ отметил, что предложение исходило от президента США Дональда Трампа, а российский коллега Владимир Путин поддержал его.