В Кремле рассказали о смысле черноморской инициативы РФ и США

Он обратил внимание, что именно черноморская инициатива и связанные с ней вопросы стоят на повестке американо-российских переговоров в Эр-Рияде. При этом пресс-секретарь президента РФ отметил, что предложение исходило от президента США Дональда Трампа, а российский коллега Владимир Путин поддержал его.
«Это в первую очередь безопасность судоходства», — сказал Песков, отвечая на вопрос о смысле такого проекта.
Помимо этого представитель Кремля напомнил, что в рамках прошлой подобной инициативы большая часть обязательств других стран перед Россией не была исполнена. Эта проблема также будет затронута на переговорах делегаций РФ и США.
Переговоры между делегациями России и США начались в столице Саудовской Аравии 24 марта. Переговорную группу от РФ на них возглавляют председатель комитета Совета Федерации по международным делам Григорий Карасин и советник главы Федеральной службы безопасности (ФСБ) Сергей Беседа.
Днем ранее помощник президента США по национальной безопасности Майкл Уолтц заявил, что Вашингтон и Москва обсудят территориальные вопросы, а также прекращение боевых действий в акватории Черного моря и возобновление по нему торговых перевозок.