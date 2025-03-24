NYT: Трамп и Путин работают над двусторонней повесткой, не связанной с Украиной

Российская и американская официальные делегации на встрече в Эр-Рияде в понедельник обсудят технические детали временного прекращения огня. И Кремль, похоже, полон решимости выжать как можно больше из этих переговоров, говорится в статье.
На прошлой неделе Вячеслав Никонов, первый заместитель председателя Комитета Государственной думы по международным делам, заявил, что Трамп и Путин разрабатывают «двустороннюю повестку», которая не «связана с Украиной».
Я думаю, что для Путина отношения с Америкой важнее, чем вопрос конкретно об Украине.
Москва заинтересована в улучшении отношений с Вашингтоном, поскольку считает это для себя экономическим и геополитическим благом. Взаимодействие с Трампом, по мнению Кремля, может принести такие базовые экономические выгоды, как запасные части для российских самолетов Boeing, и такие широкие геополитические выгоды, как сокращение присутствия НАТО в Европе.
Как считает Федор Войтоловский, директор Института мировой экономики и международных отношений, Россия будет настаивать на «дорожной карте» к более широкому соглашению, прежде чем согласится на какое-либо прекращение огня.
Для России долгосрочная перспектива более ценна, чем тактическое прекращение огня. Мы можем выработать модель, которая позволит России и США, а также России и НАТО сосуществовать, не вмешиваясь в сферы интересов друг друга.
По мнению Анастасии Лихачевой, декана факультета международных отношений Высшей школы экономики, потепление в отношениях с США может облегчить российским компаниям работу по всему миру. «Такая детоксикация может быть полезной и расширит наше меню возможностей», — отметила она.
Хотя Трамп может использовать надежды Кремля в качестве рычага давления, чтобы добиться более выгодной сделки для Украины, он славится своей любовью к «быстрым сделкам». Поэтому, если Трамп столкнется с серьезными препятствиями, он может просто потерять терпение и отказаться от своих замыслов, предупреждает NYT.