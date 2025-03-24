NYT: Трамп и Путин работают над двусторонней повесткой, не связанной с Украиной

Хотя Трамп может использовать надежды Кремля в качестве рычага давления, чтобы добиться более выгодной сделки для Украины, он славится своей любовью к «быстрым сделкам». Поэтому, если Трамп столкнется с серьезными препятствиями, он может просто потерять терпение и отказаться от своих замыслов, предупреждает NYT.