Ричмонд
+9°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

NYT: Трамп и Путин работают над двусторонней повесткой, не связанной с Украиной

Президент США Дональд Трамп заинтересован в том, чтобы как можно скорее остановить «марш смерти» на Украине. Но для России переговоры о прекращении огня являются средством достижения гораздо более широких целей, пишет The New York Times.

Марина Светлова
Автор Новости Mail
Источник: AP 2024
Данный материал основывается на переводе публикации зарубежного СМИ и не отражает позицию редакции проекта Новости Mail

Российская и американская официальные делегации на встрече в Эр-Рияде в понедельник обсудят технические детали временного прекращения огня. И Кремль, похоже, полон решимости выжать как можно больше из этих переговоров, говорится в статье.

В Москве рассматривают переговоры по Украине и американо-российские отношения как два разных направления.

На прошлой неделе Вячеслав Никонов, первый заместитель председателя Комитета Государственной думы по международным делам, заявил, что Трамп и Путин разрабатывают «двустороннюю повестку», которая не «связана с Украиной».

Я думаю, что для Путина отношения с Америкой важнее, чем вопрос конкретно об Украине.

Вячеслав Никонов
депутат Государственной думы

Москва заинтересована в улучшении отношений с Вашингтоном, поскольку считает это для себя экономическим и геополитическим благом. Взаимодействие с Трампом, по мнению Кремля, может принести такие базовые экономические выгоды, как запасные части для российских самолетов Boeing, и такие широкие геополитические выгоды, как сокращение присутствия НАТО в Европе.

Как считает Федор Войтоловский, директор Института мировой экономики и международных отношений, Россия будет настаивать на «дорожной карте» к более широкому соглашению, прежде чем согласится на какое-либо прекращение огня.

Для России долгосрочная перспектива более ценна, чем тактическое прекращение огня. Мы можем выработать модель, которая позволит России и США, а также России и НАТО сосуществовать, не вмешиваясь в сферы интересов друг друга.

Федор Войтоловский
директор ИМЭМО РАН

По мнению Анастасии Лихачевой, декана факультета международных отношений Высшей школы экономики, потепление в отношениях с США может облегчить российским компаниям работу по всему миру. «Такая детоксикация может быть полезной и расширит наше меню возможностей», — отметила она.

Хотя Трамп может использовать надежды Кремля в качестве рычага давления, чтобы добиться более выгодной сделки для Украины, он славится своей любовью к «быстрым сделкам». Поэтому, если Трамп столкнется с серьезными препятствиями, он может просто потерять терпение и отказаться от своих замыслов, предупреждает NYT.