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Guardian: США проведут еще один раунд переговоров с Украиной в Эр-Рияде

США и Украина намерены провести еще один раунд переговоров в Саудовской Аравии после завершения встречи американцев с представителями РФ. Об этом со ссылкой на собственные источники сообщает британская газета The Guardian.

Источник: Wesley Tingey/CC0

«Ожидается, что за встречей последует еще один раунд переговоров между командами США и Украины, после вчерашней встречи официальных лиц из Вашингтона и Киева», — утверждают источники издания.

Как отмечается, стороны могут обсудить вопрос о полном прекращении атак на объекты гражданской и энергетической инфраструктуры, а также завершение боевых действий в регионе Черного моря.

Напомним, в Эр-Рияде в понедельник стартовали переговоры между российской и американской делегациями по вопросу урегулирования конфликта на Украине. Российскую сторону на встрече представляет сенатор Григорий Карасин и советник главы ФСБ Сергей Беседа. От США на переговорах участвуют представитель Госдепартамента США Майкл Антон и Эндрю Пик из Совета нацбезопасности.