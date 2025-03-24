Guardian: США проведут еще один раунд переговоров с Украиной в Эр-Рияде

Напомним, в Эр-Рияде в понедельник стартовали переговоры между российской и американской делегациями по вопросу урегулирования конфликта на Украине. Российскую сторону на встрече представляет сенатор Григорий Карасин и советник главы ФСБ Сергей Беседа. От США на переговорах участвуют представитель Госдепартамента США Майкл Антон и Эндрю Пик из Совета нацбезопасности.