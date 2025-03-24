Иркутская дума поддержала меры социальной поддержки участников ВОВ

Мэр Руслан Болотов предложил выделить дополнительную меру социальной поддержки участникам Великой Отечественной войны, проживающим в Иркутске. Комиссия поддержала это предложение. По состоянию на начало года, в эту категорию входит 30 человек. Если дума утвердит новую меру соцподдержки, участники ВОВ смогут получить до 9 мая выплату в размере 80 тысяч рублей от города и еще 80 тысяч рублей от государства.