Иркутская дума поддержала меры социальной поддержки участников ВОВ

24 марта состоялось заседание постоянной комиссии думы города Иркутска по социальной политике, которое возглавил депутат Виталий Матвийчук, представляющий избирательный округ № 2. В ходе заседания депутаты обсудили десять вопросов. Об этом сообщает ИА IrkutskMedia со ссылкой на пресс-службу думы.
Мэр Руслан Болотов предложил выделить дополнительную меру социальной поддержки участникам Великой Отечественной войны, проживающим в Иркутске. Комиссия поддержала это предложение. По состоянию на начало года, в эту категорию входит 30 человек. Если дума утвердит новую меру соцподдержки, участники ВОВ смогут получить до 9 мая выплату в размере 80 тысяч рублей от города и еще 80 тысяч рублей от государства.
Также комиссия рассмотрела изменения в несколько муниципальных программ. В 2025 году на программу «Демография, социальная поддержка и охрана здоровья населения» планируется выделить дополнительно 2,4 млн рублей для финансирования новой меры социальной поддержки.
На программу «Физическая культура и спорт» предлагается добавить 79 млн рублей. Эти средства будут направлены на строительство физкультурно-оздоровительного комплекса с бассейном в районе Радищева, крытого тренировочного катка с искусственным льдом на улице Ленской, универсального спортзала в микрорайоне Топкинский, а также на ремонт хоккейных кортов, содержание спортивных объектов и проведение мероприятий.
В муниципальной программе «Образование» расходы увеличатся на 3 млрд рублей в 2025 году. Эти средства пойдут на строительство школы на улице Ярославского и улице Мелентьева, разработку проектной документации для дополнительного образования школы № 73, ремонт социальных объектов и выплату заработной платы.
Дополнительно почти 80,2 млн рублей будет направлено в 2025 году на программу «Культура». Эти средства планируется использовать для обслуживания населения услугами театров, музеев и библиотек, приведения в порядок зданий учреждений, установки мемориальных досок участникам специальной военной операции и разработки проекта по ремонту мест воинских захоронений на Русско-Амурском кладбище.
Финансирование муниципальной программы «Молодежная политика» также увеличится на 1,9 млн рублей. Эти средства пойдут на ремонт помещения Молодежного центра и три поездки на мероприятия МКУ ИГЦ «Патриот».
Кроме того, комиссия по социальной политике согласовала и рекомендовала Думе принять изменения в бюджет города на 2025 год и плановый период 2026—2027 годов. Ожидается, что общий объем доходов в этом году составит 40,4 млрд рублей, а расходов — 41,4 млрд рублей.