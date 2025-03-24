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ЗСНО поддержало объединение Нижнего Новгорода и Кстова

Члены комитета Заксобрания по вопросам госвласти и МСУ рассмотрели проект закона об объединении Нижнего Новгорода и Кстовского округа.

Источник: НИА-Нижний Новгород

Как сообщает НИА «Нижний Новгород», с докладом 24 марта выступил директор государственно-правового департамента Нижегородской области Леонид Литвиненко.

По его словам, инициатива исходила от Совета депутатов Кстовского округа, а дума Нижнего Новгорода ее поддержала.

Власти региона отмечают, что главным аргументом объединения двух муниципалитетов является улучшение доступности услуг и различных форм поддержки. Также Литвиненко подчеркнул, что все льготы у сельского населения после предстоящего слияния Нижнего Новгорода и Кстовского района сохранятся. В ходе обсуждения вопроса депутаты отметили, что нижегородцам следует более детально разъяснить, для чего объединяют два муниципальных образования.

В целом серьезных возражений у Заксобрания по данному вопросу нет. В итоге члены комитета по госвласти решили собраться на внеочередное заседание в ближайшую среду, 26 марта, чтобы еще раз обсудить технические моменты представленного документа.

Кроме того, рекомендовано на ближайшем заседании Заксобрания принять данный проект закона в первом чтении. Ранее сообщалось, что полномочия по образованию районов в городских округах могут передать в ведение нижегородского Заксобрания.