ЗСНО поддержало объединение Нижнего Новгорода и Кстова

Власти региона отмечают, что главным аргументом объединения двух муниципалитетов является улучшение доступности услуг и различных форм поддержки. Также Литвиненко подчеркнул, что все льготы у сельского населения после предстоящего слияния Нижнего Новгорода и Кстовского района сохранятся. В ходе обсуждения вопроса депутаты отметили, что нижегородцам следует более детально разъяснить, для чего объединяют два муниципальных образования.