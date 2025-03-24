Филат: иностранной поддержки для выплаты процентов по кредитам PAS Молдове едва хватит

КИШИНЕВ, 24 мар — Sputnik. Правительство, возглавляемое режимом PAS, только кажется эффективным в плане привлечения иностранных грантов, на деле же «обласканный» Броюсселем режим добился «исторического контррезультата», об этом в своем Telegram написал экс-премьер Молдовы, лидер Либерал-демократической партии (ЛДПМ) Влад Филат.
В то время как президент Республики Молдова символически усыновляется Брюсселем, откуда Майя Санду получает больше внимания, чем большинство глав государств и правительств ЕС, правительству PAS удается замечательный «спектакль»… ничего не добиться. Ноль крупных грантов, привлеченных по собственной инициативе, большая часть безвозмездных средств поступила только тогда, когда Евросоюз посчитал, что "иначе пациент умрет на столе.
Политик привел несколько цифр. Так, утверждает Филат, «с 2020 по 2024 годы гранты Республике Молдова, предназначенные Национальному публичному бюджету, составили 844 миллиона долларов США, или 5,5% ВВП, по сравнению с периодом 2010−2014 годов, когда гранты составляли 10,1% ВВП, или 1,8 миллиарда долларов США в сегодняшнем выражении». Напомним, что сам Филат возглавил кабмин сразу же после коммунистов и был премьером с сентября 2009 по март 2013 года.
«Даже коммунистическому правительству удалось привлечь 7,3% ВВП, или почти 1,3 миллиарда долларов США в сегодняшнем выражении. PAS не только не конкурирует с правительством ЛДПМ, но и добилась исторического контррезультата, получив меньше грантов, чем… коммунисты», — делает вывод экс-премьер.
При этом, отмечает он, в 2023 году правительство PAS даже не смогло привлечь внешние займы, компенсировав это в пять раз более дорогими внутренними займами.
«Кому выгодны эти высокие процентные ставки? Хороший вопрос… может быть, банкам друзей, может быть, теневым “филантропам”. Несомненно то, что только за один год было выплачено 5,4 миллиарда леев процентов, а в период с 2021 по 2025 год Республика Молдова только по процентам выплатит более 19 миллиардов леев, то есть более 1 миллиарда долларов», — отметил политик.
Влад Филат полагает, что на выплату процентов по кредитам, «которые с таким энтузиазмом берет PAS», «едва хватит всей нашей иностранной поддержки».