Филат: иностранной поддержки для выплаты процентов по кредитам PAS Молдове едва хватит

«Кому выгодны эти высокие процентные ставки? Хороший вопрос… может быть, банкам друзей, может быть, теневым “филантропам”. Несомненно то, что только за один год было выплачено 5,4 миллиарда леев процентов, а в период с 2021 по 2025 год Республика Молдова только по процентам выплатит более 19 миллиардов леев, то есть более 1 миллиарда долларов», — отметил политик.