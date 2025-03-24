Удары по энергообъектам и консультации России и США в Эр-Рияде. Темы брифинга Пескова

ТАСС собрал ключевые заявления представителя Кремля.
О графике президента
Президент России Владимир Путин встретится в Кремле с губернатором Краснодарского края Вениамином Кондратьевым.
Глава государства также проведет международный телефонный разговор во второй половине дня.
У российского лидера «будут и другие встречи, но уже непубличного характера».
Об ударах по энергообъектам
Путин не отменял команду не наносить удары по объектам энергетической инфраструктуры, вопреки нарушениям договоренности со стороны ВСУ о 30-дневной паузе: «Пока каких-то иных команд со стороны президента не было. Наши вооруженные силы выполняют все указания верховного главнокомандующего».
США имеют «возможность отслеживать» ситуацию с нарушением договоренности не наносить удары по энергоинфраструктуре и «делать соответствующие выводы».
О консультациях в Эр-Рияде
Россия и США обладают общим желанием урегулировать ситуацию на Украине: «По определенной части технических вопросов — одному из сюжетов — сегодня ведутся переговоры в Эр-Рияде между нашей и американской делегацией. В целом, конечно же, предстоит проработать еще очень-очень много различных аспектов, связанных с урегулированием».
Безопасность судоходства в Черном море будет обсуждаться прежде всего на переговорах в Саудовской Аравии: «Вот именно с таким мандатом наша делегация отправилась в Эр-Рияд».
Информацию об итогах консультаций представителей России и США «незамедлительно доложат» Путину.
О подарке Путина Трампу
Что касается сообщений, что Путин якобы передал американскому лидеру Дональду Трампу портрет кисти русского художника, то Кремль не сообщает подробностей о личных подарках от главы государства: «Единственное, что я вам могу сказать, что это был абсолютно личный подарок, который президент передал своему американскому коллеге».
О перспективах визита Ким Чен Ына в Россию
Кремль считает преждевременным говорить о сроках возможного визита лидера КНДР Ким Чен Ына в Россию и о том, может ли он приехать на парад Победы 9 мая: «У Ким Чен Ына есть действующее приглашение посетить Россию с визитом. Сроки будут согласованы по дипломатическим каналам. Пока никаких анонсирующих заявлений мы не готовы делать».