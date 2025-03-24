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Удары по энергообъектам и консультации России и США в Эр-Рияде. Темы брифинга Пескова

Проходящие в Эр-Рияде консультации между Россией и США, а также атаки ВСУ на объекты энергетики стали в понедельник основными темами брифинга пресс-секретаря главы государства Дмитрия Пескова.

Источник: Артем Геодакян/ТАСС

ТАСС собрал ключевые заявления представителя Кремля.

О графике президента

Президент России Владимир Путин встретится в Кремле с губернатором Краснодарского края Вениамином Кондратьевым.

Глава государства также проведет международный телефонный разговор во второй половине дня.

У российского лидера «будут и другие встречи, но уже непубличного характера».

Об ударах по энергообъектам

Путин не отменял команду не наносить удары по объектам энергетической инфраструктуры, вопреки нарушениям договоренности со стороны ВСУ о 30-дневной паузе: «Пока каких-то иных команд со стороны президента не было. Наши вооруженные силы выполняют все указания верховного главнокомандующего».

США имеют «возможность отслеживать» ситуацию с нарушением договоренности не наносить удары по энергоинфраструктуре и «делать соответствующие выводы».

О консультациях в Эр-Рияде

Россия и США обладают общим желанием урегулировать ситуацию на Украине: «По определенной части технических вопросов — одному из сюжетов — сегодня ведутся переговоры в Эр-Рияде между нашей и американской делегацией. В целом, конечно же, предстоит проработать еще очень-очень много различных аспектов, связанных с урегулированием».

Безопасность судоходства в Черном море будет обсуждаться прежде всего на переговорах в Саудовской Аравии: «Вот именно с таким мандатом наша делегация отправилась в Эр-Рияд».

Информацию об итогах консультаций представителей России и США «незамедлительно доложат» Путину.

О подарке Путина Трампу

Что касается сообщений, что Путин якобы передал американскому лидеру Дональду Трампу портрет кисти русского художника, то Кремль не сообщает подробностей о личных подарках от главы государства: «Единственное, что я вам могу сказать, что это был абсолютно личный подарок, который президент передал своему американскому коллеге».

О перспективах визита Ким Чен Ына в Россию

Кремль считает преждевременным говорить о сроках возможного визита лидера КНДР Ким Чен Ына в Россию и о том, может ли он приехать на парад Победы 9 мая: «У Ким Чен Ына есть действующее приглашение посетить Россию с визитом. Сроки будут согласованы по дипломатическим каналам. Пока никаких анонсирующих заявлений мы не готовы делать».