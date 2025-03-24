Удары по энергообъектам и консультации России и США в Эр-Рияде. Темы брифинга Пескова

Кремль считает преждевременным говорить о сроках возможного визита лидера КНДР Ким Чен Ына в Россию и о том, может ли он приехать на парад Победы 9 мая: «У Ким Чен Ына есть действующее приглашение посетить Россию с визитом. Сроки будут согласованы по дипломатическим каналам. Пока никаких анонсирующих заявлений мы не готовы делать».