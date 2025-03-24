Брифинг пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова 24 марта: главное

Сегодня на повестке дня вопрос Черноморской инициативы и всех аспектов, связанных с возобновлением этой инициативы. Это было предложение президента Трампа, и президент Путин дал на это согласие. Именно с таким мандатом наша делегация отправилась в Эр-Рияд.