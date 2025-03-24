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Брифинг пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова 24 марта: главное

Пресс-секретарь российского президента пообщался с журналистами на традиционном брифинге. Редакция Новостей Mail публикует основные ответы представителя Кремля.

Диана Потапова
Автор Новости Mail
Источник: РИА "Новости"

Москва и Вашингтон обладают общим желанием урегулировать ситуацию на Украине, однако сторонам предстоит разрешить еще массу технических вопросов.

Что касается технических вопросов, то вы знаете, что по определенной части технических вопросов, по одному из, так сказать, сюжетов, сегодня ведутся переговоры в Эр-Рияде между нашей и американской делегациями.

Дмитрий Песков
пресс-секретарь президента РФ (цитата по «Коммерсанту»)

В Саудовской Аравии обсуждают безопасность судоходства в Черном море.

Сегодня на повестке дня вопрос Черноморской инициативы и всех аспектов, связанных с возобновлением этой инициативы. Это было предложение президента Трампа, и президент Путин дал на это согласие. Именно с таким мандатом наша делегация отправилась в Эр-Рияд.

Дмитрий Песков
пресс-секретарь президента РФ (цитата по «Интерфаксу»)

Информация об итогах консультаций представителей России и США будет незамедлительно передана Владимиру Путину.

Президент РФ не отменял команду не наносить удары по объектам энергетической инфраструктуры, вопреки нарушениям договоренности со стороны ВСУ.

Вашингтон имеет возможность отслеживать ситуацию с нарушением договоренности не наносить удары по энергоинфраструктуре и делать соответствующие выводы.

Кремль считает преждевременным говорить о сроках возможного визита лидера КНДР Ким Чен Ына в Россию и о том, может ли он приехать на парад Победы 9 мая. У Ким Чен Ына есть действующее приглашение посетить Россию.

Владимир Путин в понедельник встретится в Кремле с губернатором Краснодарского края Вениамином Кондратьевым. Будут и другие встречи, но уже непубличного характера. Крупных общественных мероприятий у президента сегодня не запланировано.

Во второй половине дня глава государства проведет международный телефонный разговор.