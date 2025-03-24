Кстовский район теряет 400−500 млн налогов из-за незарегистрированных жителей

Одной из причин объединения Кстовского района с Нижним Новгородом стали потери налоговых поступлений от незарегистрированных жителей. Об этом рассказал глава Кстовского округа Иван Уланов на заседании комитета по госвласти регионального парламента.
Как рассказал глава муниципалитета, на территории округа поживают 50 000 незарегистрированных жителей, многие из которых работают в Нижнем Новгороде и платят там налоги. Из-за этого бюджет Кстовского округа недополучает 400−500 млн рублей.
«Только в ЖК “Анкудиновский парк” зарегистрировано 6000 человек, хотя фактически проживает там 15 000», — сказал Иван Уланов.
Ранее сообщалось, что комитет по вопросам государственной власти Законодательного собрания рекомендовал принять в первом чтении закон об объединении Нижнего Новгорода и Кстова.