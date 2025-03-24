Избрание четырех новых депутатов нижегородской думы потребует 22 млн рублей

В частности, из документации следует, что проведение выборов в новый состав думы Нижнего Новгорода потребует финансирования из средств облбюджета на материально-техническое обеспечение процесса волеизъявления. Дополнительные средства на выборы 39 депутатов (в состав думы добавляется 4 депутата из Кстовского округа), с учетом уже запланированных 277,66 млн рублей, подчеркивают растущие финансовые нагрузки на бюджет города. На заседании комитета по госвласти и МСУ 24 марта депутаты Заксобрания, в том числе, отметили, что слияние Нижнего Новгорода и Кстовского округа требует более тщательного обсуждения.