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Избрание четырех новых депутатов нижегородской думы потребует 22 млн рублей

Избрание четырех новых депутатов думы Нижнего Новгорода дополнительно обойдется бюджету в 22,3 млн рублей.

Источник: НИА-Нижний Новгород

Это следует из экономического обоснования проекта закона об объединении Нижнего Новгорода и Кстова. Документ имеется в распоряжении НИА «Нижний Новгород».

В частности, из документации следует, что проведение выборов в новый состав думы Нижнего Новгорода потребует финансирования из средств облбюджета на материально-техническое обеспечение процесса волеизъявления. Дополнительные средства на выборы 39 депутатов (в состав думы добавляется 4 депутата из Кстовского округа), с учетом уже запланированных 277,66 млн рублей, подчеркивают растущие финансовые нагрузки на бюджет города. На заседании комитета по госвласти и МСУ 24 марта депутаты Заксобрания, в том числе, отметили, что слияние Нижнего Новгорода и Кстовского округа требует более тщательного обсуждения.

Речь идет о распределении налоговых ресурсов и эффективному использованию бюджетных средств. Ранее сообщалось, что выборы в думу Нижнего Новгорода должны пройти в 2025 году.