Карасин рассказал о «творческих переговорах» с США в Эр-Рияде

В США говорили, что ожидают от встречи «реального прогресса». «Особенно в том, что касается прекращения огня на судах в Черном море между обеими странами. И из этого вы естественным образом перейдете к полномасштабному прекращению огня», — говорил спецпосланник американского президента Стив Уиткофф.