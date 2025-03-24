Карасин рассказал о «творческих переговорах» с США в Эр-Рияде

По его словам, стороны проводят «интересное обсуждение злободневных тем». Карасин добавил, что США и России удается поддерживать контакт и понимать точку зрения друг друга. Кроме Карасина, в российскую делегацию входит советник директора ФСБ Сергей Беседа.
Американскую сторону на переговорах представляют директор по политическому планированию Госдепартамента Майкл Энтон, помощники спецпосланника президента Кита Келлога и представители советника по нацбезопасности Майка Уолтца, писала The Wall Street Journal.
В США говорили, что ожидают от встречи «реального прогресса». «Особенно в том, что касается прекращения огня на судах в Черном море между обеими странами. И из этого вы естественным образом перейдете к полномасштабному прекращению огня», — говорил спецпосланник американского президента Стив Уиткофф.
Встреча сторон началась в понедельник, 24 марта, около 10.00 мск. Она продлилась более двух часов. После этого стороны сделали перерыв. Накануне, 23 марта, в Саудовской Аравии прошла также встреча делегаций Украины и США.
Материал дополняется