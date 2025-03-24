Владимир Путин принял в Кремле Вениамина Кондратьева

В 2024 году бюджет Краснодарского края составил 566 миллиардов рублей. За 10 лет ВРП вырос в 3 раза: с 1,8 до 5,5 триллиона рублей.
С 2015 года объём промышленной продукции увеличился в 2,5 раза и по итогам 2024 года составил 620 миллиардов рублей. Краснодарский край — третий регион в России по развитию промышленности.
В 2024 году собрано 13,8 миллиона тонн зерновых, 10,3 миллиона тонн пшеницы. 100 процентов посевов — семена отечественной селекции.
За семь лет построено 105 школ, 213 детских садов, 148 фельдшерско-акушерских пунктов. В 2025 году планируется завершить строительство 12 школ, 21 детского сада и 38 ФАПов.
В крае построено 176 спортивных объектов. В каждом из 44 муниципалитетов работает центр единоборств. В школах введены уроки самбо, которые посещают 525 тысяч детей.
В 2026 году будет сдан реабилитационный центр для участников СВО на 500 человек.
За 10 лет объём инвестиций в курортную сферу увеличился в 100 раз. В 2024 году в эксплуатацию введено 30 отелей. Проектируются 17 очистных сооружений для строительства на побережье.