МО РФ сообщило о поражении военных аэродромов и складов боеприпасов ВСУ

Помимо перечисленного поражение было нанесено «местам подготовки украинских солдат к запуску БПЛА, скоплениям живой силы и техники ВСУ в 142 районах», добавили в министерстве.
По целям отработали оперативно-тактическая авиация, беспилотники, ракетные войска и артиллерия группировок войск ВС РФ, уточнили в ведомстве.
Ранее сообщалось, что российские бойцы — подразделение 18-й общевойсковой армии, входящее в состав группировки войск «Днепр» в Херсонской области, — ликвидировали лодку с солдатами ВСУ, которые пытались переправиться через реку Днепр.