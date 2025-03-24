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МО РФ сообщило о поражении военных аэродромов и складов боеприпасов ВСУ

Российские войска поразили объекты инфраструктуры военных аэродромов, склады боеприпасов, места производства и хранения беспилотников ВСУ. Об этом говорится в сводке Минобороны РФ о ходе спецоперации на сегодняшний день, 24 марта.

Источник: Соцсети

Помимо перечисленного поражение было нанесено «местам подготовки украинских солдат к запуску БПЛА, скоплениям живой силы и техники ВСУ в 142 районах», добавили в министерстве.

По целям отработали оперативно-тактическая авиация, беспилотники, ракетные войска и артиллерия группировок войск ВС РФ, уточнили в ведомстве.

Ранее сообщалось, что российские бойцы — подразделение 18-й общевойсковой армии, входящее в состав группировки войск «Днепр» в Херсонской области, — ликвидировали лодку с солдатами ВСУ, которые пытались переправиться через реку Днепр.