Губернатор Челябинской области произвел ряд кадровых назначений

Так, Татьяна Шин назначена заместителем министра социальных отношений, ей установлен срок испытания продолжительностью месяц.
Другим постановлением Алексей Текслер освободил Ирину Скалунову от замещаемой должности первого заместителя министра соцотношений.
«Расторгнуть с ней служебный контракт и уволить с государственной гражданской службы Челябинской области 3 апреля 2025 года», — говорится в документе. Увольнение происходит по инициативе Скалуновой.
Первым заместителем министра жилищно-коммунального хозяйства региона утвержден Максим Корнеев.
Заместителями начальника Главного управлении ветеринарии Челябинской области стали Екатерина Статкевич и Наталья Ершова. Последней установлен испытательный срок продолжительностью полгода.