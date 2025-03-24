Полковник Ходаренок: перемирия к Пасхе удастся достичь при давлении США на Киев

Все сказанное отнюдь не означает, что Белый дом готов на переговорах идти на серьезные уступки в пользу России. Любое соглашение должно быть приемлемым для Украины, полагают представители Вашингтона. Поэтому никаких ненужных иллюзий у нас здесь быть не должно. ~Вместе с тем достижение перемирия к 20 апреля вполне возможно~. Нельзя исключать, что при его заключении вплотную встанет вопрос о встрече президентов Соединенных Штатов и России.