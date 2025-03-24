FT узнала о беспокойстве в Европе из-за переговоров по Черному морю

Спецпосланник американского президента Стив Уиткофф говорил, что по итогам переговоров России и США ожидается «реальный прогресс», особенно в том, что касается «прекращения огня на судах в Черном море» между обеими странами. «И из этого вы естественным образом перейдете к полномасштабному прекращению огня», — добавил он.