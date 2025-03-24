В Белоруссии проводят проверку боевой готовности вооруженных сил

МИНСК, 24 мар — РИА Новости. В Белоруссии в понедельник начата проверка боевой готовности вооруженных сил с участием авиации, сообщает пресс-служба минобороны республики.
«Сегодня по поручению президента Республики Беларусь государственным секретариатом Совета безопасности Республики Беларусь начата проверка боевой готовности вооруженных сил. Личному составу одной из воинских частей предстоит выполнить комплекс мероприятий по подготовке техники и вооружения к выполнению учебно-боевых задач, в том числе осуществить загрузку материальных средств и осуществить выдвижение на один из полигонов вооруженных сил», — сообщает ведомство в Telegram-канале.
Отмечается, что в дальнейшем привлекаемым к проверке подразделениям предстоит провести мероприятия по инженерному оборудованию, маскировке, охране и обороне в назначенном районе, а также выполнить контрольные стрельбы из штатного вооружения.
«Для создания обстановки приближенной к боевой с учетом опыта современных военных конфликтов спланировано задействование как ударных, так и разведывательных БЛА, а также авиации», — сообщает минобороны.
В пресс-службе отметили, что в ходе проверки запланировано передвижение военной техники, возможно временное ограничение движения гражданского транспорта по дорогам общего пользования и участкам местности.