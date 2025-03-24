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Эксперты рассказали, с чем связан арест мэра Стамбула и когда закончатся протесты в Турции

В Турции продолжаются акции протеста в поддержку мэра Стамбула Экрема Имамоглу. На прошлой неделе его задержали, обвинив в коррупции и сотрудничестве с террористами. Редакция Новостей Mail собрала мнения экспертов об аресте оппозиционного чиновника и возможном дальнейшем развитии политической ситуации в Турции.

Диана Потапова
Автор Новости Mail
Источник: AP 2024

Задержание Экрема Имамоглу произошло за несколько дней до праймериз Республиканской народной партии, которая все-таки выдвинула Имамоглу своим кандидатом на президентские выборы 2028 года. 23 марта за него проголосовали около 15 млн участников праймериз.

Самые масштабные протесты за последние годы: причины и последствия

Политолог Леонид Цуканов рассказал «КП», что нынешние турецкие протесты стали наиболее масштабными за последнее десятилетие. Больше всего людей на акции протеста собрались в Анкаре, Стамбуле и Измире.

Достаточно большой ресурс удалось мобилизовать оппозиции для проведения выступлений против Эрдогана. Чем воспользовались, в том числе силы, которые намерены его сместить и убрать с президентского поста. Тем более, что Эрдоган пытается добиться нового президентского срока путем реформы конституции и получения права выдвигаться еще раз.

Леонид Цуканов
член Российского совета по международным делам, консультант ПИР-Центра 

Если протесты в Турции будут набирать обороты, то это может привести к весьма серьезным последствиям для политической стабильности страны, уверен эксперт Яшар Ниязбаев.

Сейчас мы видим, что заявления представителей оппозиции звучат по-разному: от относительно спокойных до крайне жестких. Особенно показательной стала недавняя речь главы Республиканской народной партии Озгюра Озеля, который подчеркнул: «Мы либо дадим отпор сейчас, либо никогда».

Яшар Ниязбаев
журналист, эксперт по Турции (цитата по «КП»)

Политолог Станислав Тарасов выдвигает предположение, что оппозиция могла готовить какое-то выступление, а Эрдоган, в свою очередь, сыграл на опережение.

Народно-республиканская партия стала собирать съезд, где должны были выдвинуть официально кандидатуру Имамоглу. И вот за два дня до этого события ему предъявили обвинение… Тем самым провоцировали эти выходы на улицы муниципалитета. Но заметьте, что телеграф, почту или вокзал они не берут. У них нет сил.

Станислав Тарасов
политолог (цитата по материалу «Свободной прессы»)

То, что вся Турция выступила против Эрдогана, — тревожный сигнал, нужно проводить какие-то внутренние преобразования, отмечает Тарасов. При этом он уверен, что шансы удержаться у Эрдогана высоки.

Особенности политической борьбы в Турции

О том, что арест Имамоглу является частью политической борьбы в стране, пишет востоковед Григорий Лукьянов. Он отмечает, что уже в 2025-ом стала понятна фигура основного конкурента Эрдогана на президентское кресло в 2028 году.

В этой связи действующее руководство страны делает все, чтобы максимально зачистить политическое пространство в среднесрочной и долгосрочной перспективах.

Григорий Лукьянов
заместитель декана Восточного факультета Государственного академического университета гуманитарных наук, научный сотрудник Института востоковедения РАН

Эксперт предполагает, что обвинения в нечестной игре руководства Турции последуют как со стороны внутренней, так и со стороны зарубежной оппозиции. Тем не менее сейчас власти могут компенсировать эту критику, опираясь на эффект общественной поддержки от успеха борьбы с РПК и кажущимися успехами на сирийском направлении, отмечает Лукьянов. Он также говорит, что нынешняя администрация президента США не превратила Имамоглу в своего фаворита на будущих выборах.

Востоковед Турал Керимов подробнее объяснил, почему в турецких протестах не прослеживается американский след.

Это разительно отличается от всего того, что мы наблюдали раньше. Казалось бы, США должны были первыми призывать турецкие власти прекратить преследование оппозиции и позволить митингующим продолжать погромы, как это всегда происходило, но… Мы знаем о тесных отношениях Илона Маска с турецким президентом Реджепом Тайипом Эрдоганом. На протяжении последних нескольких лет они неоднократно встречались. По сути, Эрдоган имеет своего человека в Белом доме. А с учетом влияния Маска на Трампа, можно сказать, что у турецкого президента свой человек не только в Белом доме, но и практически в Овальном кабинете.

Турал Керимов
востоковед, журналист-международник

Керимов считает, что сейчас актуален вопрос, что будет с креслом мэра Стамбула, отмечая, что город остается за оппозицией. Многое будет зависеть от того выведет ли оппозиция еще больше людей на улицы, и начнутся ли погромы и нападения на государственные учреждения, заключает эксперт.