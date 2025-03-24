Эксперты рассказали, с чем связан арест мэра Стамбула и когда закончатся протесты в Турции

Задержание Экрема Имамоглу произошло за несколько дней до праймериз Республиканской народной партии, которая все-таки выдвинула Имамоглу своим кандидатом на президентские выборы 2028 года. 23 марта за него проголосовали около 15 млн участников праймериз.
Самые масштабные протесты за последние годы: причины и последствия
Политолог Леонид Цуканов рассказал «КП», что нынешние турецкие протесты стали наиболее масштабными за последнее десятилетие. Больше всего людей на акции протеста собрались в Анкаре, Стамбуле и Измире.
Достаточно большой ресурс удалось мобилизовать оппозиции для проведения выступлений против Эрдогана. Чем воспользовались, в том числе силы, которые намерены его сместить и убрать с президентского поста. Тем более, что Эрдоган пытается добиться нового президентского срока путем реформы конституции и получения права выдвигаться еще раз.
Если протесты в Турции будут набирать обороты, то это может привести к весьма серьезным последствиям для политической стабильности страны, уверен эксперт Яшар Ниязбаев.
Сейчас мы видим, что заявления представителей оппозиции звучат по-разному: от относительно спокойных до крайне жестких. Особенно показательной стала недавняя речь главы Республиканской народной партии Озгюра Озеля, который подчеркнул: «Мы либо дадим отпор сейчас, либо никогда».
Политолог Станислав Тарасов выдвигает предположение, что оппозиция могла готовить какое-то выступление, а Эрдоган, в свою очередь, сыграл на опережение.
Народно-республиканская партия стала собирать съезд, где должны были выдвинуть официально кандидатуру Имамоглу. И вот за два дня до этого события ему предъявили обвинение… Тем самым провоцировали эти выходы на улицы муниципалитета. Но заметьте, что телеграф, почту или вокзал они не берут. У них нет сил.
То, что вся Турция выступила против Эрдогана, — тревожный сигнал, нужно проводить какие-то внутренние преобразования, отмечает Тарасов. При этом он уверен, что шансы удержаться у Эрдогана высоки.
Особенности политической борьбы в Турции
О том, что арест Имамоглу является частью политической борьбы в стране, пишет востоковед Григорий Лукьянов. Он отмечает, что уже в 2025-ом стала понятна фигура основного конкурента Эрдогана на президентское кресло в 2028 году.
В этой связи действующее руководство страны делает все, чтобы максимально зачистить политическое пространство в среднесрочной и долгосрочной перспективах.
Эксперт предполагает, что обвинения в нечестной игре руководства Турции последуют как со стороны внутренней, так и со стороны зарубежной оппозиции. Тем не менее сейчас власти могут компенсировать эту критику, опираясь на эффект общественной поддержки от успеха борьбы с РПК и кажущимися успехами на сирийском направлении, отмечает Лукьянов. Он также говорит, что нынешняя администрация президента США не превратила Имамоглу в своего фаворита на будущих выборах.
Востоковед Турал Керимов подробнее объяснил, почему в турецких протестах не прослеживается американский след.
Это разительно отличается от всего того, что мы наблюдали раньше. Казалось бы, США должны были первыми призывать турецкие власти прекратить преследование оппозиции и позволить митингующим продолжать погромы, как это всегда происходило, но… Мы знаем о тесных отношениях Илона Маска с турецким президентом Реджепом Тайипом Эрдоганом. На протяжении последних нескольких лет они неоднократно встречались. По сути, Эрдоган имеет своего человека в Белом доме. А с учетом влияния Маска на Трампа, можно сказать, что у турецкого президента свой человек не только в Белом доме, но и практически в Овальном кабинете.
Керимов считает, что сейчас актуален вопрос, что будет с креслом мэра Стамбула, отмечая, что город остается за оппозицией. Многое будет зависеть от того выведет ли оппозиция еще больше людей на улицы, и начнутся ли погромы и нападения на государственные учреждения, заключает эксперт.