Эксперты рассказали, с чем связан арест мэра Стамбула и когда закончатся протесты в Турции

Это разительно отличается от всего того, что мы наблюдали раньше. Казалось бы, США должны были первыми призывать турецкие власти прекратить преследование оппозиции и позволить митингующим продолжать погромы, как это всегда происходило, но… Мы знаем о тесных отношениях Илона Маска с турецким президентом Реджепом Тайипом Эрдоганом. На протяжении последних нескольких лет они неоднократно встречались. По сути, Эрдоган имеет своего человека в Белом доме. А с учетом влияния Маска на Трампа, можно сказать, что у турецкого президента свой человек не только в Белом доме, но и практически в Овальном кабинете.