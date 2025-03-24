СМИ: МВД Литвы обеспокоено планами ужесточить санкции против белорусов

Но еще в литовском ведомстве не согласны с тем, что предлагается сделать едиными ограничения для россиян и белорусов, обращающихся за выдачей ВНЖ. На данный момент литовские власти приостановила прием таких заявлений от граждан России (кроме обладателей шенгенских виз и тех, у кого уже есть литовский ВНЖ). Но сейчас Вильнюс хочет распространить эту меру и на белорусов.