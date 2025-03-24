СМИ: МВД Литвы обеспокоено планами ужесточить санкции против белорусов

В Министерстве внутренних дел Литвы обеспокоены планами правительства ужесточить санкции против белорусов и россиян, пишет БелТА.
По информации литовских СМИ, МВД Литвы обеспокоено тем, что правительство может ужесточить санкции в отношении белорусов и россиян. В ведомстве предупредили, что ужесточающие меры могут создать значительную нагрузку на госслужбы, но также они могут быть и трудно реализуемыми.
Напомним, что ранее комитетом Сейма по нацбезопасности и обороне Литвы было одобрено предложение аннулировать временные виды на жительство (ВНЖ) для белорусов и россиян, если они ездили на родину более одного раза в течении трех месяцев.
— Такой контроль будет сложно организовать, так как невозможно отследить пересечения границы через другие страны Евросоюза, — прокомментировали в литовском МВД.
Но еще в литовском ведомстве не согласны с тем, что предлагается сделать едиными ограничения для россиян и белорусов, обращающихся за выдачей ВНЖ. На данный момент литовские власти приостановила прием таких заявлений от граждан России (кроме обладателей шенгенских виз и тех, у кого уже есть литовский ВНЖ). Но сейчас Вильнюс хочет распространить эту меру и на белорусов.
В МВД пояснили, что это фактически лишит белорусов возможности получить новый ВНЖ в разрез с европейским законодательством. А законы ЕС требуют сохранять право на воссоединение семей и не ограничивать переезд высококвалифицированных специалистов.
К слову, на данный момент, Сеймом Литвы уже продлены национальные санкции против белорусов и россиян до 2026-го. Введение новых рестрикций обсуждается.
Напомним, ранее президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что Беларусь и Россия загнали в тупик авторов санкций.
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