В Великобритании могут сократить 50 тыс. чиновников

Ранее Министерство финансов во главе с Рейчел Ривз заявляло, что в рамках сокращения бюджетных расходов на 15% может быть сокращено около 10 тыс. чиновников. Однако, по подсчетам The Times, уже 26 марта, когда Ривз будет выступать в парламенте с бюджетным посланием, может быть объявлено о планах сократить в пять раз больше чиновников, чем планировалось ранее. Оптимизация расходов на чиновничий аппарат рассчитана до 2030 года.