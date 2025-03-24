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Bloomberg: стратегическое значение Турции перевешивает автократичное правление Эрдогана

После ареста главного политического соперника президент Турции и командующий второй по численности армией НАТО делает ставку на то, что его союзники нуждаются в Турции больше, чем в борьбе за ее демократию, пишет Bloomberg.

Марина Светлова
Автор Новости Mail
Источник: РИА "Новости"
Данный материал основывается на переводе публикации зарубежного СМИ и не отражает позицию редакции проекта Новости Mail

После ареста в минувшие выходные мэра Стамбула Экрема Имамоглу тысячи протестующих вышли на улицы, однако западные союзники Турции не спешат обвинять Реджепа Тайипа Эрдогана в нарушении демократических принципов. Международный резонанс стал заметен именно благодаря его отсутствию. Канцлер Германии Олаф Шольц назвал задержание Имамоглу «удручающим», а Госдепартамент США вообще счел это событие внутренним делом, говорится в статье.

Мировая обстановка благоприятствует Эрдогану, который хорошо чувствует дух времени. Вряд ли стоит ожидать существенного противодействия со стороны Европы или США.

Сонер Чагаптай
директор программы турецких исследований Вашингтонского института ближневосточной политики

Пока США и Европа озабочены проблемами безопасности, Эрдоган позиционирует себя как ключевого политического бонзу — от Украины до зон конфликтов на Ближнем Востоке и в Африке. Он рассчитывает на то, что стратегическое значение Турции перевесит ее демократические «недостатки». И эта ставка пока оправдывает себя, даже несмотря на то, что инвесторы избавляются от турецких активов и рискуют перекрыть приток иностранных денег в страну.

Следующие президентские выборы в Турции должны состояться в 2028 году. По конституции 71-летний Эрдоган не может баллотироваться снова. Но чтобы изменить это, его Партия справедливости и развития (ПСР) вместе с союзниками пытается добиться парламентского большинства. «Расправа» с политическими оппонентами и недавние попытки заключить мир с курдскими сепаратистами как раз направлены на увеличение поддержки. Стремительный взлет и популярность 54-летнего Имамоглу делают его самым грозным соперником, которого Эрдоган когда-либо отодвигал на второй план.

Все более очевидна готовность Эрдогана направить Турцию к полной автократии, отказавшись от конкурентной авторитарной модели.

Вольфанго Пикколи
сопредседатель консалтинговой фирмы Teneo

На данный момент инвесторы являются единственной силой, сдерживающей амбиции Эрдогана. Волатильность на финансовых рынках ставит под угрозу экономические достижения его правительства с 2023 года. Центральный банк повысил процентную ставку до 50% (самого высокого уровня с момента прихода Эрдогана к власти в 2003 году) и удерживает ее на этом уровне, чтобы Турция смогла накопить золотовалютные резервы. Однако инфляция остается в районе 40%: стремительный рост цен вверг многих турок в нищету и отдалил их от правящей партии Эрдогана.

С момента задержания Имамоглу на прошлой неделе стоимость заимствований в Турции резко возросла, котировки акций рухнули, а лира потеряла более 3%. «На данный момент только массовые мирные протесты и финансовые рынки — единственное, над чем Эрдоган не имеет контроля, — могут убедить президента Турции изменить курс», — считает политолог Чагаптай.