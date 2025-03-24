Bloomberg: стратегическое значение Турции перевешивает автократичное правление Эрдогана

После ареста в минувшие выходные мэра Стамбула Экрема Имамоглу тысячи протестующих вышли на улицы, однако западные союзники Турции не спешат обвинять Реджепа Тайипа Эрдогана в нарушении демократических принципов. Международный резонанс стал заметен именно благодаря его отсутствию. Канцлер Германии Олаф Шольц назвал задержание Имамоглу «удручающим», а Госдепартамент США вообще счел это событие внутренним делом, говорится в статье.
Мировая обстановка благоприятствует Эрдогану, который хорошо чувствует дух времени. Вряд ли стоит ожидать существенного противодействия со стороны Европы или США.
Пока США и Европа озабочены проблемами безопасности, Эрдоган позиционирует себя как ключевого политического бонзу — от Украины до зон конфликтов на Ближнем Востоке и в Африке. Он рассчитывает на то, что стратегическое значение Турции перевесит ее демократические «недостатки». И эта ставка пока оправдывает себя, даже несмотря на то, что инвесторы избавляются от турецких активов и рискуют перекрыть приток иностранных денег в страну.
Следующие президентские выборы в Турции должны состояться в 2028 году. По конституции 71-летний Эрдоган не может баллотироваться снова. Но чтобы изменить это, его Партия справедливости и развития (ПСР) вместе с союзниками пытается добиться парламентского большинства. «Расправа» с политическими оппонентами и недавние попытки заключить мир с курдскими сепаратистами как раз направлены на увеличение поддержки. Стремительный взлет и популярность 54-летнего Имамоглу делают его самым грозным соперником, которого Эрдоган когда-либо отодвигал на второй план.
Все более очевидна готовность Эрдогана направить Турцию к полной автократии, отказавшись от конкурентной авторитарной модели.
На данный момент инвесторы являются единственной силой, сдерживающей амбиции Эрдогана. Волатильность на финансовых рынках ставит под угрозу экономические достижения его правительства с 2023 года. Центральный банк повысил процентную ставку до 50% (самого высокого уровня с момента прихода Эрдогана к власти в 2003 году) и удерживает ее на этом уровне, чтобы Турция смогла накопить золотовалютные резервы. Однако инфляция остается в районе 40%: стремительный рост цен вверг многих турок в нищету и отдалил их от правящей партии Эрдогана.
С момента задержания Имамоглу на прошлой неделе стоимость заимствований в Турции резко возросла, котировки акций рухнули, а лира потеряла более 3%. «На данный момент только массовые мирные протесты и финансовые рынки — единственное, над чем Эрдоган не имеет контроля, — могут убедить президента Турции изменить курс», — считает политолог Чагаптай.