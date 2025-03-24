Bloomberg: стратегическое значение Турции перевешивает автократичное правление Эрдогана

Пока США и Европа озабочены проблемами безопасности, Эрдоган позиционирует себя как ключевого политического бонзу — от Украины до зон конфликтов на Ближнем Востоке и в Африке. Он рассчитывает на то, что стратегическое значение Турции перевесит ее демократические «недостатки». И эта ставка пока оправдывает себя, даже несмотря на то, что инвесторы избавляются от турецких активов и рискуют перекрыть приток иностранных денег в страну.