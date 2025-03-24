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Белоруссия начала проверку боевой готовности вооруженных сил

В Белоруссии начата проверка боевой готовности вооруженных сил. Об этом в понедельник сообщили в пресс-службе белорусского министерства обороны. Проверка начата по поручению президента страны Александра Лукашенко.

Источник: Пресс-служба Президента Республики Беларусь

«Сегодня по поручению президента Республики Беларусь государственным секретариатом Совета безопасности Республики Беларусь начата проверка боевой готовности вооруженных сил», — говорится в сообщении, размещенном в Telegram-канале оборонного ведомства.

«Личному составу одной из воинских частей предстоит выполнить комплекс мероприятий по подготовке техники и вооружения к выполнению учебно-боевых задач, в том числе осуществить загрузку материальных средств и осуществить выдвижение на один из полигонов вооруженных сил», — уточняется в сообщении.

Затем, как ожидается, будут проведены мероприятия по инженерному оборудованию, маскировке, охране и обороне в назначенном районе. Среди прочего планируются контрольные стрельбы из штатного вооружения. Планируется, что в ходе проверки будут задействованы как ударные, так и разведывательные БЛА, а также авиация.