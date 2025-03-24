Белоруссия начала проверку боевой готовности вооруженных сил

Затем, как ожидается, будут проведены мероприятия по инженерному оборудованию, маскировке, охране и обороне в назначенном районе. Среди прочего планируются контрольные стрельбы из штатного вооружения. Планируется, что в ходе проверки будут задействованы как ударные, так и разведывательные БЛА, а также авиация.