Белоруссия начала проверку боевой готовности вооруженных сил

«Сегодня по поручению президента Республики Беларусь государственным секретариатом Совета безопасности Республики Беларусь начата проверка боевой готовности вооруженных сил», — говорится в сообщении, размещенном в Telegram-канале оборонного ведомства.
«Личному составу одной из воинских частей предстоит выполнить комплекс мероприятий по подготовке техники и вооружения к выполнению учебно-боевых задач, в том числе осуществить загрузку материальных средств и осуществить выдвижение на один из полигонов вооруженных сил», — уточняется в сообщении.
Затем, как ожидается, будут проведены мероприятия по инженерному оборудованию, маскировке, охране и обороне в назначенном районе. Среди прочего планируются контрольные стрельбы из штатного вооружения. Планируется, что в ходе проверки будут задействованы как ударные, так и разведывательные БЛА, а также авиация.