Путин поручил улучшить ситуацию со второй сменой в школах на Кубани

Президент в понедельник встретился с главой Кубани в Кремле. Кондратьев рассказал о социально-экономическом развитии края, в том числе доложил президенту о том, что за семь лет в регионе было построено 105 школ.
«Все-таки 25% школьников ходят во вторую смену», — обратил внимание Путин.
Кондратьев отметил в целом сложившуюся ранее проблему нехватки школ: «не до второй смены было — мы просто решали вопрос дефицита вообще школ».
«Вениамин Иванович, это я знаю, у вас и миграционная нагрузка серьезная, в этой связи и социальные вопросы сложнее решаются, но просто на это нужно обратить внимание. Надо идти дальше и добиваться лучшего», — отметил президент.
Кондратьев заверил, что регион активно идет к этому.