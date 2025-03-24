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Путин поручил улучшить ситуацию со второй сменой в школах на Кубани

МОСКВА, 24 мар — РИА Новости. Президент России Владимир Путин попросил губернатора Краснодарского края Вениамина Кондратьева работать над снижением числа школьников, которые должны учиться во вторую смену.

Источник: Пресс-служба Президента России

Президент в понедельник встретился с главой Кубани в Кремле. Кондратьев рассказал о социально-экономическом развитии края, в том числе доложил президенту о том, что за семь лет в регионе было построено 105 школ.

«Все-таки 25% школьников ходят во вторую смену», — обратил внимание Путин.

Кондратьев отметил в целом сложившуюся ранее проблему нехватки школ: «не до второй смены было — мы просто решали вопрос дефицита вообще школ».

«Вениамин Иванович, это я знаю, у вас и миграционная нагрузка серьезная, в этой связи и социальные вопросы сложнее решаются, но просто на это нужно обратить внимание. Надо идти дальше и добиваться лучшего», — отметил президент.

Кондратьев заверил, что регион активно идет к этому.