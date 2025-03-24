Внешнеторговый оборот Узбекистана за 2 месяца 2025 года составил $10,8 млрд

ТАШКЕНТ, 24 марта — Sputnik. В январе-феврале нынешнего года внешнеторговый оборот (ВТО) Узбекистана составил $10,8 млрд. Об этом говорится в ежемесячном отчете Национального комитета по статистике.
По сравнению с аналогичным периодом 2024 года он увеличился на 9,9% или на $973,3 млн.
Из общего объема ВТО экспорт составил $4,64 млн, а импорт — $6, 20 млн. В результате сальдо внешнеторгового оборота составило отрицательный баланс на сумму -$1,56 млн.
«В январе-феврале 2025 года внешнеторговый оборот в стране составил $10,8 млрд и увеличился по сравнению с аналогичным периодом 2024 года на $973,3 млн, или на 9,9 %. Из общего объема ВТО экспорт составил $4 643,0 млн (к январю-февралю 2024 года отмечено увеличение на 27,7 %), а импорт — $6 202,6 млн (уменьшилось на 0,6 %). В результате сальдо внешнеторгового оборота составило отрицательный баланс на сумму -$1 559,6 млн», — говорится в отчете.
Как изменился показатель по сравнению с аналогичным периодом прошлого года — в инфографике Sputnik Узбекистан.
Республика Узбекистан осуществляет торговые отношения со 189 странами мира. Наибольший объем внешнеторгового оборота зафиксирован с КНР (19,2%), Россией (14,9 %), Казахстаном (6,1 %), Турцией (3,9 %) и Афганистаном (2,5 %).