Внешнеторговый оборот Узбекистана за 2 месяца 2025 года составил $10,8 млрд

«В январе-феврале 2025 года внешнеторговый оборот в стране составил $10,8 млрд и увеличился по сравнению с аналогичным периодом 2024 года на $973,3 млн, или на 9,9 %. Из общего объема ВТО экспорт составил $4 643,0 млн (к январю-февралю 2024 года отмечено увеличение на 27,7 %), а импорт — $6 202,6 млн (уменьшилось на 0,6 %). В результате сальдо внешнеторгового оборота составило отрицательный баланс на сумму -$1 559,6 млн», — говорится в отчете.