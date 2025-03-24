В Кишиневе обсудили развитие молдавско-украинского сотрудничества

КИШИНЕВ, 24 мар — Sputnik. Развитие сотрудничества между Республикой Молдова и Украиной и укрепление дружественных отношения между двумя странами обсудили на встрече в понедельник премьер-министр Дорин Речан и посол Украины Паун Роговей.
Как уточнили в пресс-службе кабмина, посол подчеркнул поддержку, оказываемую нашей страной украинским беженцам, а также политическую поддержку со стороны Молдовы на международном уровне.
Собеседники также обсудили аспекты сотрудничества по нескольким направлениям в контексте евроинтеграции.
«В этой связи была отмечена эффективность формата сотрудничества Республика Молдова — Украина — Румыния. Приоритетными сферами интересов являются энергетика, инфраструктура, расширение транспортной сети за счет строительства моста через Днестр, информационная безопасность и кибербезопасность», — отметили в правительстве.
Обсудили также увеличение инвестиций в повышение устойчивости систем обороны.
Кроме того, на встрече поднимались вопросы облегчения интеграции украинских беженцев в молдавское общество.