Еще одна страна заявила об участии в праздновании 9 Мая в Москве

Ранее стало известно, что премьер-министр Армении Никол Пашинян подтвердил, что будет участвовать в юбилейных торжествах 9 мая в Москве. Также на параде Победы будет присутствовать президент Сербии Александр Вучич, и в тот же день он проведет переговоры с российским лидером Владимиром Путиным.