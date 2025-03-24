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Минкульт Узбекистана и Россотрудничество намерены продолжить взаимные гастроли театров

Стороны обсудили совместные проекты, традицию организации взаимных гастролей театров двух стран, а также развитие сотрудничества в сфере образования и кино.

ТАШКЕНТ, 24 марта — Sputnik. Министр культуры Узбекистана Озодбек Назарбеков и руководитель Россотрудничества Евгений Примаков обсудили в Ташкенте вопросы двустороннего взаимодействия, сообщает пресс-служба ведомства.

«На встрече обсуждались вопросы двустороннего сотрудничества, в частности, продолжить традиции организации взаимных гастролей театров двух стран», — говорится в сообщении.

Стороны также рассмотрели возможности реализации совместных проектов в сфере образования и кино.

Назарбеков высоко оценил сотрудничество Узбекистана и России в культурной сфере и привел в пример «Дни культуры и искусства Узбекистана,» организованные в Москве в ноябре 2024 года.

Была достигнута договоренность найти положительное решение затронутых в ходе встречи вопросов и развивать двустороннее сотрудничество.