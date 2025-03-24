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Путин назначил Михаила Ковальчука зампредседателя Морской коллегии

Глава Курчатовского института Михаил Ковальчук указом президента России Владимиром Путина назначен заместителем председателя Морской коллегии, сообщил помощник президента, председатель коллегии Николай Патрушев. Его слова передает «РИА Новости».

Источник: РИА "Новости"

«Хочу проинформировать, что указом президента России руководитель научно-экспертного совета Морской коллегии Михаил Валентинович Ковальчук назначен заместителем председателя Морской коллегии», — сказал Патрушев на заседании научно-экспертного совета коллегии.

Путин подписал указ о создании Морской коллегии в августе 2024 года. Это коллегиальный орган, обеспечивающий проведение национальной морской политики, защиту национальных интересов и укрепление обороноспособности России в Мировом океане.

В состав коллегии входят также глава госкорпорации «Росатом» Алексей Лихачев, председатель правления НОВАТЭКа Леонид Михельсон, глава думского оборонного комитета Андрей Картаполов и другие.

Помимо Ковальчука заместителями главы коллегии являются вице-премьер, полпред президента в Дальневосточном федеральном округе Юрий Трутнев, а также начальник управления президента по вопросам национальной морской политики Сергей Вахруков и советник президента Михаил Левитин.