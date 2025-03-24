Путин назначил Михаила Ковальчука зампредседателя Морской коллегии

«Хочу проинформировать, что указом президента России руководитель научно-экспертного совета Морской коллегии Михаил Валентинович Ковальчук назначен заместителем председателя Морской коллегии», — сказал Патрушев на заседании научно-экспертного совета коллегии.
Путин подписал указ о создании Морской коллегии в августе 2024 года. Это коллегиальный орган, обеспечивающий проведение национальной морской политики, защиту национальных интересов и укрепление обороноспособности России в Мировом океане.
Помимо Ковальчука заместителями главы коллегии являются вице-премьер, полпред президента в Дальневосточном федеральном округе Юрий Трутнев, а также начальник управления президента по вопросам национальной морской политики Сергей Вахруков и советник президента Михаил Левитин.