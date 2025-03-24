В Башкирии вручили медаль ветерану Великой Отечественной войны.

Глава администрации Баймакского района Азамат Идрисов вручил ветерану Гайзулле Мухаметовичу Аблюзину юбилейную медаль «80 лет Победы в Великой Отечественной войне 1941−1945 годов».
Азамат Идрисов рассказал в своих соцсетях, что Гайзулла Мухаметович добровольно отправился на фронт в семнадцатилетнем возрасте. На полях сражений преодолел многочисленные тяготы, сохранив при этом веру в светлое будущее и оптимизм.
«Даже в зрелом возрасте он остаётся активным, любознательным и всегда готовым к общению. В настоящий момент он проживает в селе Темясово, окруженный любящими его людьми. Эта медаль — не просто награда, а символ глубочайшего уважения к его подвигу, к его бесценному вкладу в Великую Победу, к тому миру, которым мы сегодня живем. Поздравляю Вас, Гайзулла Мухаметович! Желаю крепкого здоровья, душевного спокойствия и долгих лет жизни. Спасибо за вашу Победу, за мирное небо над головой и за возможность жить и радоваться каждому дню», — написал Азамат Идрисов.
Ранее медали в честь 80-летия Победы вручили ветеранам Татьяне Ивановне Савиной и Глафире Алексеевне Черновой.