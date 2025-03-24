В Башкирии вручили медаль ветерану Великой Отечественной войны.

«Даже в зрелом возрасте он остаётся активным, любознательным и всегда готовым к общению. В настоящий момент он проживает в селе Темясово, окруженный любящими его людьми. Эта медаль — не просто награда, а символ глубочайшего уважения к его подвигу, к его бесценному вкладу в Великую Победу, к тому миру, которым мы сегодня живем. Поздравляю Вас, Гайзулла Мухаметович! Желаю крепкого здоровья, душевного спокойствия и долгих лет жизни. Спасибо за вашу Победу, за мирное небо над головой и за возможность жить и радоваться каждому дню», — написал Азамат Идрисов.