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Польский бизнес готов на крайние меры из-за закрытой границы с Беларусью

Предприниматели польского приграничья теряют до 40% выручки и выдвигают к государству ряд требований.

Источник: Sputnik.by

МИНСК, 24 мар — Sputnik. Предприниматели приграничного с Беларусью Подляского воеводства Польши планируют подать коллективный иск против государства из-за закрытой границы с Беларусью, об этом сообщает «Польское радио».

«Подляские предприниматели из объединения “Предприимчивый восток” рассматривают возможность подачи коллективного иска против польского государства, которое, как они утверждают, закрыв переходы с Беларусью, ограничило им свободу ведения бизнеса», — говорится в сообщении.

Отмечается, что бизнесмены ведут переговоры с одной из юридических фирм, чтобы правильно оформить исковое заявление.

Чего хочет польский бизнес?

Как уточняет радиостанция, из-за закрытия погранпереходов с Беларусью предприниматели польского приграничья терпят большие убытки. Выручка местного бизнеса упала в среднем на 40%.

Поэтому представители бизнеса хотят потребовать от государства открыть автомобильные погранпереходы на границе с Беларусью. Предприниматели также хотят от государства финансовой поддержки в виде налоговых преференций и льгот.

Между Беларусью и Польшей действует всего лишь один автомобильный пункт пропуска — «Брест-Тересполь».