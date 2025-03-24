Польский бизнес готов на крайние меры из-за закрытой границы с Беларусью

МИНСК, 24 мар — Sputnik. Предприниматели приграничного с Беларусью Подляского воеводства Польши планируют подать коллективный иск против государства из-за закрытой границы с Беларусью, об этом сообщает «Польское радио».
«Подляские предприниматели из объединения “Предприимчивый восток” рассматривают возможность подачи коллективного иска против польского государства, которое, как они утверждают, закрыв переходы с Беларусью, ограничило им свободу ведения бизнеса», — говорится в сообщении.
Отмечается, что бизнесмены ведут переговоры с одной из юридических фирм, чтобы правильно оформить исковое заявление.
Чего хочет польский бизнес?
Как уточняет радиостанция, из-за закрытия погранпереходов с Беларусью предприниматели польского приграничья терпят большие убытки. Выручка местного бизнеса упала в среднем на 40%.
Поэтому представители бизнеса хотят потребовать от государства открыть автомобильные погранпереходы на границе с Беларусью. Предприниматели также хотят от государства финансовой поддержки в виде налоговых преференций и льгот.
Между Беларусью и Польшей действует всего лишь один автомобильный пункт пропуска — «Брест-Тересполь».