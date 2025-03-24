Несмотря на то что в этом году мы отмечаем 80-летие Великой Победы, PAS делает все возможное, чтобы заставить жителей Молдовы молчать об этом и не воспринимать эту дату как праздник. Однако народ республики всё равно будет праздновать 9 Мая. Об этом рассказала в беседе со Sputnik Молдова председатель общественной организации «Молодая гвардия» Екатерина Медведева.