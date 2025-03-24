Несмотря на то что в этом году мы отмечаем 80-летие Великой Победы, PAS делает все возможное, чтобы заставить жителей Молдовы молчать об этом и не воспринимать эту дату как праздник. Однако народ республики всё равно будет праздновать 9 Мая. Об этом рассказала в беседе со Sputnik Молдова председатель общественной организации «Молодая гвардия» Екатерина Медведева.
Мы видим, как переписываются школьные учебники истории, игнорируются нужды ветеранов, и запрещаются различные мероприятия, связанные с сохранением исторической памяти. Народ Молдовы будет отмечать 9 Мая и навещать ветеранов на протяжении всего времени, независимо от того, что представители власти пытаются сказать и заставить нас делать.
По её словам, общественная организация «Молодая гвардия», в ответ на эти вызовы, недавно присоединилась к международной акции «Сад памяти». Участники акции высаживают деревья в память о героях Великой Отечественной войны.
«Символизм этой акции заключается в том, что, высаживая дерево, мы показываем всем, что память о героях продолжает жить. Мы будем помнить тех, кто отдал свои жизни ради нашего мирного неба», — отметила Медведева.
Недавно общественников Молдовы возмутило то, что в молдавских учебниках по курсу «История румын» присутствуют тезисы, оправдывающие и даже героизирующие нацистов. Тема широко обсуждалась в обществе, министру образования Дану Перчуну оппозицией даже был вынесен вотум недоверия. однако голосование в парламенте провалилось, так как правящее большинство не позволило отправить в отставку своего однопартийца.