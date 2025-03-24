Законопроект об объединении Нижнего Новгорода и Кстова отправлен на доработку

Вопрос о преобразовании муниципальных образований — городского округа город Нижний Новгород и Кстовского муниципального округа — обсудили депутаты на заседании комитета Законодательного собрания по вопросам государственной власти области, местного самоуправления и регламенту 24 марта. Об этом сообщает пресс-служба регионального парламента.
Особое внимание на заседании было уделено социально-экономическим аспектам объединения. Представители Кстовского округа отметили, что из-за миграции жителей в Нижний Новгород муниципалитет ежегодно теряет до 500 млн рублей налоговых отчислений. Объединение, по мнению сторонников проекта, позволит выровнять бюджетные возможности.
В случае объединения численность Гордумы Нижнего Новгорода нового созыва составит 39 депутатов, а мэр будет избран из числа кандидатов, предложенных конкурсной комиссией. Транспортные маршруты между территориями потребуют поэтапной реорганизации.
«Проект закона был рекомендован для рассмотрения в первом чтении на заседании Законодательного Собрания 27 марта, перед вторым чтением необходимо доработать документ с учетом предложений депутатов и экспертов, — отметил председатель комитета Законодательного Собрания Нижегородской области по вопросам государственной власти, местного самоуправления и регламенту Владимир Паков. — 26 марта пройдет внеочередное заседание комитета, где мы обсудим поправки».
Депутаты профильного комитета указали на необходимость тщательной проработки деталей, включая сроки реализации и юридические аспекты объединения.