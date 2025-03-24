Законопроект об объединении Нижнего Новгорода и Кстова отправлен на доработку

«Проект закона был рекомендован для рассмотрения в первом чтении на заседании Законодательного Собрания 27 марта, перед вторым чтением необходимо доработать документ с учетом предложений депутатов и экспертов, — отметил председатель комитета Законодательного Собрания Нижегородской области по вопросам государственной власти, местного самоуправления и регламенту Владимир Паков. — 26 марта пройдет внеочередное заседание комитета, где мы обсудим поправки».