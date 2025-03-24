Белорусы — одни из лидеров «рейтинга» депортированных из Польши

МИНСК, 24 мар — Sputnik. Число депортированных из Польши иностранцев возросло почти в два раза с начала текущего года, сообщает РИА Новости со ссылкой на издание Rzeczpospolita.
«Резко растет число иностранцев, депортированных из Польши», — сказано в публикации польского СМИ.
Уточняется, что количество депортированных иностранцев увеличилось вдвое, а причинами этого стало нарушение ими законов Польши.
«За два месяца текущего года в страну происхождения было отправлено более 1300 человек против 700 за тот же период прошлого года», — утверждает издание.
Среди депортированных, по его информации, верхние три позиции «рейтинга» заняли граждане Грузии, Беларуси и Молдовы — 260, 220 и 150 человек соответственно.
Кроме того, за первые два месяца текущего года Польшу в рамках депортации покинули 90 колумбийцев и более 80 украинцев, отмечает издание.
По его данным, депортированные иностранцы — «как правило, рецидивисты». В частности, это люди, осужденные за нападения, драки, телесные повреждения. Также среди них много водителей, привлеченных к ответственности за вождение в нетрезвом виде и с запретом садиться за руль автомобиля, что они «постоянно нарушают».