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Белорусы — одни из лидеров «рейтинга» депортированных из Польши

По информации польских СМИ, число депортированных иностранцев из Польши с начала 2025 года выросло кратно, в основном это граждане Беларуси, Грузии и Молдовы.

Источник: Sputnik.by

МИНСК, 24 мар — Sputnik. Число депортированных из Польши иностранцев возросло почти в два раза с начала текущего года, сообщает РИА Новости со ссылкой на издание Rzeczpospolita.

«Резко растет число иностранцев, депортированных из Польши», — сказано в публикации польского СМИ.

Уточняется, что количество депортированных иностранцев увеличилось вдвое, а причинами этого стало нарушение ими законов Польши.

«За два месяца текущего года в страну происхождения было отправлено более 1300 человек против 700 за тот же период прошлого года», — утверждает издание.

Среди депортированных, по его информации, верхние три позиции «рейтинга» заняли граждане Грузии, Беларуси и Молдовы — 260, 220 и 150 человек соответственно.

Кроме того, за первые два месяца текущего года Польшу в рамках депортации покинули 90 колумбийцев и более 80 украинцев, отмечает издание.

По его данным, депортированные иностранцы — «как правило, рецидивисты». В частности, это люди, осужденные за нападения, драки, телесные повреждения. Также среди них много водителей, привлеченных к ответственности за вождение в нетрезвом виде и с запретом садиться за руль автомобиля, что они «постоянно нарушают».