Белорусы — одни из лидеров «рейтинга» депортированных из Польши

По его данным, депортированные иностранцы — «как правило, рецидивисты». В частности, это люди, осужденные за нападения, драки, телесные повреждения. Также среди них много водителей, привлеченных к ответственности за вождение в нетрезвом виде и с запретом садиться за руль автомобиля, что они «постоянно нарушают».