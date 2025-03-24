Мэр Сочи Прошунин: за 5 лет на курорте построено 12 детсадов и 10 школ

«Под руководством Вениамина Ивановича в постолимпийский период Сочи продолжил активно развиваться. Только за последние 5 лет у нас построено 12 детсадов и 10 школ. В этом году возводятся новые объекты на более 3000 мест в образовательных учреждениях», — написал в телеграм-канале Прошунин.