Мэр Сочи Прошунин: за 5 лет на курорте построено 12 детсадов и 10 школ

Президент России Владимир Путин поддержал решение главы региона Вениамина Кондратьева выдвигаться на третий срок. Мэр Сочи Андрей Прошунин отметил, что за 10 лет на курорте были реализованы важные проекты.
«Под руководством Вениамина Ивановича в постолимпийский период Сочи продолжил активно развиваться. Только за последние 5 лет у нас построено 12 детсадов и 10 школ. В этом году возводятся новые объекты на более 3000 мест в образовательных учреждениях», — написал в телеграм-канале Прошунин.
Кроме этого, увеличивается номерной фонд, восстанавливаются здравницы, благоустраиваются зоны отдыха и многое другое.
Мэр курорта уверен, что команда губернатора принесет региону процветание в следующие пять лет.