Турецкие власти опровергли вход участников протеста в резиденцию Эрдогана

«Никакой ситуации, когда демонстранты входят в президентский комплекс, не существует. Пожалуйста, не полагайтесь на дезинформационный контент, направленный против мира и стабильности нашей страны», — говорится в заявлении центра по борьбе с дезинформацией при администрации президента Турции. Оно опубликовано в социальной сети X.