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Турецкие власти опровергли вход участников протеста в резиденцию Эрдогана

Администрация президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана назвала ложными сведения о проникновении демонстрантов в резиденцию лидера республики в Анкаре. Как утверждается, израильские пропагандистские каналы распространили фотографии протестов в университетском городке Анкары, ничего общего с президентским комплексом они не имеют.

Источник: AP 2024

«Никакой ситуации, когда демонстранты входят в президентский комплекс, не существует. Пожалуйста, не полагайтесь на дезинформационный контент, направленный против мира и стабильности нашей страны», — говорится в заявлении центра по борьбе с дезинформацией при администрации президента Турции. Оно опубликовано в социальной сети X.

Массовые протесты в Турции начались 19 марта, после задержания мэра Стамбула Экрема Имамоглу по обвинению в терроризме и коррупции. Оппозиционная Республиканская народная партия Турции заявляла, что 22 марта только в Стамбуле на улицы вышло более 1 млн человек. В крупных городах полиция применяла против митингующих слезоточивый газ и водометы.

Выходить на демонстрации призвал господин Имамоглу, после того как 23 марта стало известно о его аресте. По его словам, населению именно сейчас необходимо бороться за свободу.