Миссия невыполнима: Европа не может сформировать миротворческий контингент для Украины — The Spectator

В конце февраля, когда премьер-министр Великобритании Кир Стармер обсуждал с президентом США Дональдом Трампом вопрос развертывания миротворческих сил на Украине, эта цифра была значительно понижена — до 30 000 человек. А на прошлой неделе речь шла о «силах поддержки» численностью всего лишь «более 10 000 человек», говорится в статье.
Парадоксально, что при этом число стран, желающих участвовать в «коалиции доброй воли», выросло. Когда 2 марта Стармер созвал первый саммит в Ланкастер-хаус, в нем приняли участие представители 16 стран, а в видеоконференции, состоявшейся в минувшие выходные, — более 30 стран.
С учетом ротации раз в полгода в миротворческой миссии должно быть задействовано не менее 15 000 британцев, или одна пятая всей армии. Но, поскольку власти Британии исключили возможность «отказа от обязательств» перед другими странами, пространство для маневра ограничено.
Другие члены коалиции — как утверждает Британия, «значительное число стран» — готовы предоставить сухопутные войска. Почти наверняка это сделает Франция, а ее примеру могут последовать Турция, Австралия, Новая Зеландия, Канада, Дания, Швеция и Чехия. Отказались отправлять свои войска на Украину Италия и Финляндия, а Польша, Эстония, Латвия и Литва, которые граничат с Россией, сосредоточатся на обеспечении безопасности собственных границ.
Тем временем Россия развернула на линии боевого соприкосновения и вблизи нее до 700 000 солдат, притом что общая численность ее вооруженных сил составляет 1,3 млн действующих военнослужащих и 2 млн резервистов.
Возможности вооруженных сил Британии на пределе (хотя сообщается, что силы специального назначения приведены в состояние готовности), и лишь на малую часть других участников «коалиции доброй воли» можно рассчитывать как на надежную поддержку в вопросе сухопутных сил. В любом случае миротворческий контингент ЕС оказался бы крошечным по сравнению с мощью России.