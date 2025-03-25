Миссия невыполнима: Европа не может сформировать миротворческий контингент для Украины — The Spectator

Два месяца назад на Всемирном экономическом форуме Владимир Зеленский заявил, что для обеспечения режима прекращения огня на Украине потребуются «не менее 200 000» миротворцев. Он подчеркнул, что это минимум, ниже которого миротворческая миссия вообще не будет иметь смысла. Однако сейчас обсуждаются цифры на порядок ниже желаемого Зеленским, пишет The Spectator.