Белорусы и россияне смогут оформлять союзное ОСАГО с 23 апреля

МИНСК, 24 мар — Sputnik. Полисы союзного страхования для автовладельцев (союзное ОСАГО) начнут продавать в Беларуси и России с 23 апреля, сообщает Российский союз автостраховщиков (РСА).
Именно в этот день вступает в силу указ президента Беларуси № 108, в котором говорится в том числе о союзном ОСАГО. По этой причине решено сделать 23 апреля общим стартом продаж нового вида автостраховок в обеих странах.
При этом в России продавать союзные полисы смогут страховые компании, которые включены в специальный перечень. Таких организаций сейчас девять.
Минимальная базовая ставка по легковым авто — 3,4 тысячи российских рублей, а максимальная — 3,59 тысячи, по грузовым — от 7,56 тысячи до 7,98 тысячи.
«Страховщики будут самостоятельно определять применяемый тариф в пределах минимальной и максимальной базовой ставки», — подчеркнули в РСА.
При этом «Синяя карта» останется, ее тоже можно будет оформлять для поездок из одной страны-участницы Союзного государства в другую. Разница с общим ОСАГО в том, что оно действует и в Беларуси, и в России, а «Синяя карта» — только в соседней стране.
Ранее сообщалось, что, исходя из белорусского указа № 108, для краткосрочных и редких поездок в Россию белорусам выгоднее оформлять «Синюю карту», а для частых поездок в течение года — союзный полис.