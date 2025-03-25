Как россияне относятся к сделке по редкоземельным металлам между Украиной и США: результаты опроса Новостей Mail

Редакция проводила опрос по данной теме до публикации заявлений Дональда Трампа касательно сделки, прозвучавших вечером в понедельник, 24 марта. Исследование проходило среди читателей проекта Новости Mail
О будущем соглашении по редкоземельным металлам между США и Украиной слышали 97% респондентов, 1% опрошенных услышали впервые из опроса, а 2% затруднились с ответом.
Большинство (38%) допускают, что сделка может состояться, но с измененными условиями со стороны США. Для 23% прогнозировать исход сложно из-за нестабильной политической ситуации. По мнению 21%, сделка будет заключена, и стороны найдут компромисс. 12% уверены, что договоренности не будет, так как стороны не придут к общему решению. Еще 5% считают, что соглашение возможно, но с измененными условиями со стороны Украины.
Основной интерес США при заключении сделки
Основным интересом США при заключении сделки с Украиной по редкоземельным металлам 34% опрошенных называют контроль за ресурсами, 25% связывают договоренности с компенсацией за военную помощь Украине, 23% — с желанием ослабить влияние России на мировой арене. 15% считают, что США стремятся снизить экономическую зависимость от Китая. 1% увидели в этом поддержку украинской экономики, еще 1% затруднились ответить.
Влияние сделки на Украину
По мнению большинства (72%) сделка по добыче редкоземельных металлов усилит зависимость Украины от США. 13% считают, что ресурсная сделка обострит конфликт с Россией, 8% полагают, что она не окажет никакого влияния на Украину. По мнению 3%, соглашение укрепит союз с США, 2% полагают, что это усилит украинскую экономику, столько же не смогли ответить. Еще 1% предложили свои версии, самой распространенной из которых стало мнение, что «сделка ухудшит экономическое положение Украины».
Влияние сделки на Россию
Что касается возможного влияния сделки на Россию, то 32% считают, что она обострит конфликт за территории с месторождениями. 25% уверены, что это стимулирует собственную добычу в России, 23% не ожидают никакого влияния, 12% считают, что влияние России на мировой арене снизится. Еще 4% полагают, что ослабнет экономика страны, а 3% затруднились с ответом.
Увеличение добычи редкоземельных металлов в РФ
Владимир Путин заявлял о готовности России увеличить добычу редкоземельных металлов и развивать сотрудничество с другими странами, включая США. 46% россиян считают это выгодным шагом, который привлечет инвестиции и укрепит позиции России на рынке. 14% полагают, что предложение не заинтересует другие страны, 11% уверены, что США откажутся от сотрудничества из-за договоренностей с Украиной, 9% видят в этом возможность ослабить санкции против России, столько же затруднились ответить. 3% написали свои ответы, где большинство «отрицательно относится к сотрудничеству с другими странами относительно редкоземельных металлов, считая, что это ослабит Россию».