Как россияне относятся к сделке по редкоземельным металлам между Украиной и США: результаты опроса Новостей Mail

Владимир Путин заявлял о готовности России увеличить добычу редкоземельных металлов и развивать сотрудничество с другими странами, включая США. 46% россиян считают это выгодным шагом, который привлечет инвестиции и укрепит позиции России на рынке. 14% полагают, что предложение не заинтересует другие страны, 11% уверены, что США откажутся от сотрудничества из-за договоренностей с Украиной, 9% видят в этом возможность ослабить санкции против России, столько же затруднились ответить. 3% написали свои ответы, где большинство «отрицательно относится к сотрудничеству с другими странами относительно редкоземельных металлов, считая, что это ослабит Россию».